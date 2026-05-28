Фінансові новини
- |
- 28.05.26
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Gemini for Home отримав нові функції автоматизації та реагування на камери спостереження
10:33 28.05.2026 |
Google оновила Gemini for Home та додала нові функції автоматизації для "розумного" дому на базі штучного інтелекту. Тепер система може запускати різні сценарії залежно від того, що бачать домашні камери відеоспостереження.
Що відомо
Gemini for Home, який замінив Google Assistant на смартпристроях компанії ще у 2025 році, отримав підтримку нових камерних автоматизацій. Користувачі можуть описати звичайною мовою подію, яка має запускати певну дію, а також вибрати камери, що повинні її відстежувати.
Система вже здатна розпізнавати доставку посилок або звук битого скла, а тепер ці події можуть автоматично активувати сценарії в екосистемі Google Home. Наприклад, Gemini може увімкнути світло, запустити сигналізацію або виконати інші дії після спрацювання камери.
Google також покращила стабільність роботи Gemini for Home. Сервіс краще розуміє кілька команд одночасно, підтримує більш природну розмовну мову та рідше повідомляє про неможливість виконання запитів. Окремо компанія вдосконалила роботу з таймерами та будильниками.
Крім того, передплатники Apple Music можуть слухати музику на пристроях Google Home. Також оновлення отримав застосунок Google Home, у ньому спростили додавання функції Familiar Faces та надсилання відгуків.
Нові можливості вже доступні користувачам Gemini for Home у 19 країнах і мовах, де працює сервіс. Водночас Google досі не відкрила продажі нового смарт-динаміка Google Home Speaker, анонсованого ще восени 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
|На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ
|Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимир Зеленський
|Чи справді «трибунал для Путіна» може запрацювати в 2027 році — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%
|Gemini for Home отримав нові функції автоматизації та реагування на камери спостереження
|Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba
|Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple