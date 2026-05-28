Gemini for Home отримав нові функції автоматизації та реагування на камери спостереження

10:33 28.05.2026 |

Новини IT

Google оновила Gemini for Home та додала нові функції автоматизації для "розумного" дому на базі штучного інтелекту. Тепер система може запускати різні сценарії залежно від того, що бачать домашні камери відеоспостереження.


Що відомо

Gemini for Home, який замінив Google Assistant на смартпристроях компанії ще у 2025 році, отримав підтримку нових камерних автоматизацій. Користувачі можуть описати звичайною мовою подію, яка має запускати певну дію, а також вибрати камери, що повинні її відстежувати.

Система вже здатна розпізнавати доставку посилок або звук битого скла, а тепер ці події можуть автоматично активувати сценарії в екосистемі Google Home. Наприклад, Gemini може увімкнути світло, запустити сигналізацію або виконати інші дії після спрацювання камери.

Google також покращила стабільність роботи Gemini for Home. Сервіс краще розуміє кілька команд одночасно, підтримує більш природну розмовну мову та рідше повідомляє про неможливість виконання запитів. Окремо компанія вдосконалила роботу з таймерами та будильниками.

Крім того, передплатники Apple Music можуть слухати музику на пристроях Google Home. Також оновлення отримав застосунок Google Home, у ньому спростили додавання функції Familiar Faces та надсилання відгуків.

Нові можливості вже доступні користувачам Gemini for Home у 19 країнах і мовах, де працює сервіс. Водночас Google досі не відкрила продажі нового смарт-динаміка Google Home Speaker, анонсованого ще восени 2025 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

