Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу

17:38 22.05.2026 |

Новини IT

Мільярдер та інвестор Марк К'юбан заявив, що продав більшу частину своїх біткоїнів. За його словами, він розчарувався у здатності криптовалюти виступати захисним активом під час геополітичних потрясінь і послаблення долара.

Про це К'юбан розповів у подкасті Front Office Sports Portfolio Players.

Як зазначив підприємець, однією з причин зміни позиції стала реакція ринку на нещодавнє загострення ситуації навколо Ірану.

К'юбан заявив, що раніше розглядав біткоїн як «кращу версію золота» та альтернативу фіатним валютам. Однак під час зростання напруженості золото різко подорожчало, а перша криптовалюта, навпаки, знизилася в ціні.

«Коли почалася вся ця історія з війною в Ірані, золото просто злетіло, а біткоїн упав», - заявив інвестор.

Він також додав, що очікував зростання активу на тлі послаблення долара, однак цього не сталося.

Раніше К'юбан вважався одним із відомих прихильників біткоїна серед американських мільярдерів. У 2021 році він заявляв, що близько 60% його криптопортфеля припадало на першу криптовалюту, ще 30% - на Ethereum.

Тоді підприємець називав обмежену емісію біткоїна сильнішою перевагою порівняно із золотом. Він також наголошував, що ніколи не продавав свої монети.


К'юбан продовжує підтримувати Ethereum

Попри критику біткоїна, К'юбан заявив, що зберігає більш позитивне ставлення до Ethereum.

За його словами, актив і пов'язані з ним технології виглядають для нього перспективнішими завдяки використанню смартконтрактів, DeFi та інших застосунків. Водночас більшість інших криптоактивів інвестор назвав «сміттям».

Інвестор визнав, що саме нездатність біткоїна виступити надійним макрохеджем стала для нього головним розчаруванням.

Його коментарі прозвучали на тлі триваючих суперечок щодо ролі активу як «цифрового золота». Прихильники першої криптовалюти вважають її інструментом захисту від інфляції та геополітичної нестабільності.

Однак критики вказують, що на практиці біткоїн часто рухається як високоризиковий актив і залежить від загального апетиту інвесторів до ризику.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2619
  0,0278
 0,06
EUR
 1
 51,3305
  0,0278
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1000  0,14 0,32 44,1500  0,12 0,27
EUR 51,1868  0,11 0,22 51,2272  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес