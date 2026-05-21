Фінансові новини
- |
- 21.05.26
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
14:28 21.05.2026 |
SpaceX офіційно подала документи для виходу на біржу Nasdaq під тикером SPCX. Як пише TechCrunch, компанія повідомила, що сукупні збитки компанії з моменту заснування перевищили $37 млрд. Основним джерелом доходу зараз залишається супутниковий інтернет Starlink.
Згідно з поданими документами, у 2025 році SpaceX отримала понад $18 млрд виручки та завершила рік зі збитками близько $4,9 млрд. IPO може стати найбільшим в історії. Bloomberg пише, що SpaceX планує залучити до $75 млрд при оцінці компанії до $2 трлн.
Документи також підтверджують, що Ілон Маск збереже повний контроль над компанією після виходу на біржу. Через структуру акцій із підвищеним правом голосу він контролює 85,1% голосів у SpaceX.
Найбільшим джерелом доходу компанії залишається Starlink. У першому кварталі 2026 року супутниковий інтернет забезпечив близько двох третин усіх доходів. Кількість користувачів Starlink зросла з 2,3 млн у 2023 році до 8,9 млн у 2025 році.
SpaceX також активно збільшує витрати на ШІ. Після поглинання xAI компанія витратила понад половину своїх капітальних інвестицій на ШІ-напрям. Збитки цього підрозділу минулого року сягнули $6,36 млрд.
У документах компанія окремо згадує плани зі створення дата-центрів у космосі та колонії на Марсі з населенням у 1 млн людей. Для цього SpaceX розраховує використовувати Starship - ракету, яку Маск називає ключовою для майбутнього компанії.
SpaceX попереджає інвесторів, що затримки або невдачі Starship можуть суттєво вплинути на бізнес. У 2025 році кілька тестових запусків ракети завершилися вибухами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
Бізнес
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами
|SpaceX готується до лістингу на Nasdaq, Маск збереже контроль над компанією
|Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків
|Від авто до оборони: Mercedes-Benz допускає новий напрям виробництва
|ШІ-платформа NVIDIA Rubin у 2027 році споживатиме більше LPDDR-пам’яті, ніж Apple та Samsung разом
|На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google
|Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT