Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд

SpaceX офіційно подала документи для виходу на біржу Nasdaq під тикером SPCX. Як пише TechCrunch, компанія повідомила, що сукупні збитки компанії з моменту заснування перевищили $37 млрд. Основним джерелом доходу зараз залишається супутниковий інтернет Starlink.

Згідно з поданими документами, у 2025 році SpaceX отримала понад $18 млрд виручки та завершила рік зі збитками близько $4,9 млрд. IPO може стати найбільшим в історії. Bloomberg пише, що SpaceX планує залучити до $75 млрд при оцінці компанії до $2 трлн.

Документи також підтверджують, що Ілон Маск збереже повний контроль над компанією після виходу на біржу. Через структуру акцій із підвищеним правом голосу він контролює 85,1% голосів у SpaceX.

Найбільшим джерелом доходу компанії залишається Starlink. У першому кварталі 2026 року супутниковий інтернет забезпечив близько двох третин усіх доходів. Кількість користувачів Starlink зросла з 2,3 млн у 2023 році до 8,9 млн у 2025 році.

SpaceX також активно збільшує витрати на ШІ. Після поглинання xAI компанія витратила понад половину своїх капітальних інвестицій на ШІ-напрям. Збитки цього підрозділу минулого року сягнули $6,36 млрд.

У документах компанія окремо згадує плани зі створення дата-центрів у космосі та колонії на Марсі з населенням у 1 млн людей. Для цього SpaceX розраховує використовувати Starship - ракету, яку Маск називає ключовою для майбутнього компанії.

SpaceX попереджає інвесторів, що затримки або невдачі Starship можуть суттєво вплинути на бізнес. У 2025 році кілька тестових запусків ракети завершилися вибухами.