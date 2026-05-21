Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд

14:28 21.05.2026 |

Новини IT

SpaceX офіційно подала документи для виходу на біржу Nasdaq під тикером SPCX. Як пише TechCrunch, компанія повідомила, що сукупні збитки компанії з моменту заснування перевищили $37 млрд. Основним джерелом доходу зараз залишається супутниковий інтернет Starlink.

Згідно з поданими документами, у 2025 році SpaceX отримала понад $18 млрд виручки та завершила рік зі збитками близько $4,9 млрд. IPO може стати найбільшим в історії. Bloomberg пише, що SpaceX планує залучити до $75 млрд при оцінці компанії до $2 трлн.

Документи також підтверджують, що Ілон Маск збереже повний контроль над компанією після виходу на біржу. Через структуру акцій із підвищеним правом голосу він контролює 85,1% голосів у SpaceX.

Найбільшим джерелом доходу компанії залишається Starlink. У першому кварталі 2026 року супутниковий інтернет забезпечив близько двох третин усіх доходів. Кількість користувачів Starlink зросла з 2,3 млн у 2023 році до 8,9 млн у 2025 році.

SpaceX також активно збільшує витрати на ШІ. Після поглинання xAI компанія витратила понад половину своїх капітальних інвестицій на ШІ-напрям. Збитки цього підрозділу минулого року сягнули $6,36 млрд.

У документах компанія окремо згадує плани зі створення дата-центрів у космосі та колонії на Марсі з населенням у 1 млн людей. Для цього SpaceX розраховує використовувати Starship - ракету, яку Маск називає ключовою для майбутнього компанії.

SpaceX попереджає інвесторів, що затримки або невдачі Starship можуть суттєво вплинути на бізнес. У 2025 році кілька тестових запусків ракети завершилися вибухами.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: SpaceX
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,4245  0,16 0,31 51,4461  0,15 0,30

