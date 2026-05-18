SpaceX готується до лістингу на Nasdaq, Маск збереже контроль над компанією

Чутки про вихід SpaceX на фондовий ринок нарешті перетворилися на конкретний графік. Поки інвестори готували свої гаманці до кінця червня, Ілон Маск (Elon Musk) вирішив прискорити процес. За даними джерел, знайомих із ситуацією, компанія планує розмістити свої акції на біржі Nasdaq уже 12 червня 2026 року. Це подія, на яку ринок чекав роками, але вона має специфічний присмак, притаманний усім проєктам Маска.

Поспіх, схвалений регуляторами

Спочатку очікувалося, що лістинг відбудеться ближче до дня народження Маска наприкінці червня. Проте Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) перевірила документи компанії швидше, ніж передбачалося. Як результат, графік змістився: публікація проспекту емісії запланована на найближчу середу, а фактичний продаж акцій розпочнеться 11 червня. Під тикером SPCX компанія готується стати головною зіркою цьогорічного календаря IPO.

Це розміщення відкриває сезон великих технологічних дебютів. Слідом за SpaceX на ринок можуть вийти такі гіганти у сфері штучного інтелекту, як Anthropic та OpenAI. Проте саме компанія Маска задає тон, демонструючи, що навіть у суворих умовах публічного ринку можна диктувати власні правила гри.

Абсолютна монархія під тикером SPCX

Якщо ви сподівалися, що статус публічної компанії змусить Маска рахуватися з думкою міноритарних акціонерів, то ви погано знаєте історію його бізнесу. Перед виходом на біржу Nasdaq компанія прийняла політику корпоративного управління, яка фактично перетворює Маска на одноосібного правителя. Ці заходи підривають типові гарантії захисту акціонерів, надаючи керівнику майже необмежені повноваження.

Такий підхід є безпрецедентним для компанії такого масштабу. Зазвичай інвестори вимагають прозорості та механізмів стримувань, але у випадку зі SpaceX правила диктує той, хто запускає ракети. Ринку пропонують просту угоду: ви отримуєте частку в найуспішнішій приватній космічній компанії світу, але натомість відмовляєтеся від будь-якого впливу на її стратегію.

Контекст великої гри

Прискорення термінів IPO може бути пов'язане не лише з лояльністю регуляторів, а й з необхідністю залучення капіталу для амбітних планів щодо колонізації Марса та розвитку мережі Starlink. Маск завжди грав «у довгу», і публічні кошти - це лише паливо для його двигунів. Важливо розуміти, що за яскравою обгорткою «космічного» майбутнього ховається жорстка фінансова структура, де голос пересічного інвестора важить не більше, ніж космічний пил.

Чи стане це IPO успішним? Безперечно. Попит на акції SPCX обіцяє бути колосальним, попри всі юридичні нюанси та авторитарний стиль управління. Адже в сучасному світі харизма та технологічне домінування часто продаються краще, ніж корпоративна демократія.

На фоні цих подій цікаво спостерігати за іншими гравцями ринку. Наприклад, китайська монополія на світло створює додатковий тиск на глобальні ланцюжки постачання, що опосередковано впливає на всі технологічні компанії, включаючи аерокосмічний сектор.