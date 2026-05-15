Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
08:05 15.05.2026 |
Google тестує скорочений обсяг безплатного сховища для нових акаунтів Gmail: замість звичних 15 ГБ деякі користувачі отримують лише 5 ГБ. Як зазначає Android Authority із посиланням на звіти у Reddit, для більшого - компанія пропонує додати і підтвердити номер телефону.
Користувач під ніком sungusungu опублікував скриншот із процесом створення нового акаунту в Gmail, де Google виділив всього 5 ГБ безплатного сховища. При цьому у повідомленні компанії зазначається, що можливість "розблокувати" зазвичай стандартний і більший обсяг є, але потрібна прив'язка номера телефону.
Наразі незрозуміло, чи це постійна умова або ж обмежене тестування. Судячи з дописів у соцмережах, "оновлення" поширилось на деякі африканські країни, зокрема Кенію та Нігерію. На сторінці підтримки Gmail жодних змін в умовах не відбулось.
Автор Android Authority спробував створити новий акаунт в Gmail, щоб перевірити, чи відображається оновлена пропозиція в нього: утім, виявилось, що Google навіть не дозволяє завершити реєстрацію без зазначення номеру телефону. З іншого боку, активний обліковий запис журналіста без номеру все ще відображає безплатне сховище на 15 ГБ.
Нагадаємо, що раніше Google збільшив обсяг сховища для передплатників тарифу AI Pro з 2 до 5 ТБ без додаткової плати.
