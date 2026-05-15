Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору

08:05 15.05.2026 |

Новини IT

Google тестує скорочений обсяг безплатного сховища для нових акаунтів Gmail: замість звичних 15 ГБ деякі користувачі отримують лише 5 ГБ. Як зазначає Android Authority із посиланням на звіти у Reddit, для більшого - компанія пропонує додати і підтвердити номер телефону.

Користувач під ніком sungusungu опублікував скриншот із процесом створення нового акаунту в Gmail, де Google виділив всього 5 ГБ безплатного сховища. При цьому у повідомленні компанії зазначається, що можливість "розблокувати" зазвичай стандартний і більший обсяг є, але потрібна прив'язка номера телефону.

Наразі незрозуміло, чи це постійна умова або ж обмежене тестування. Судячи з дописів у соцмережах, "оновлення" поширилось на деякі африканські країни, зокрема Кенію та Нігерію. На сторінці підтримки Gmail жодних змін в умовах не відбулось.

Автор Android Authority спробував створити новий акаунт в Gmail, щоб перевірити, чи відображається оновлена пропозиція в нього: утім, виявилось, що Google навіть не дозволяє завершити реєстрацію без зазначення номеру телефону. З іншого боку, активний обліковий запис журналіста без номеру все ще відображає безплатне сховище на 15 ГБ.

Нагадаємо, що раніше Google збільшив обсяг сховища для передплатників тарифу AI Pro з 2 до 5 ТБ без додаткової плати.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,01 0,02 43,9900  0,01 0,02
EUR 51,4024  0,08 0,15 51,4287  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес