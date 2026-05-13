США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
14:51 13.05.2026 |
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон направив своїх військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони на полі бою.
Під час слухань у комітеті Сенату республіканець Мітч Макконнелл запитав Гегсета, чи підтримує він поїздки посадовців до України, щоб переймати досвід у війні.
"Сенаторе, у нас було багато високопосадовців, які їздили туди (в Україну. - Ред.), і ми багато чому навчилися. Я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди, щоб вони могли вивчати це поле бою з використанням дронів як у наступі, так і в обороні, аби ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту й у режимі реального часу інтегрували їх у те, як ми ведемо оборону і наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідним", - сказав міністр у вівторок, 12 травня.
Трамп відмовлявся від допомоги України з дронами
Після початку конфлікту на Близькому Сході президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України в захисті від іранських дронів у регіоні. "Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі", - вважає він.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь назвав цю заяву риторикою. "Риторика - це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо і все", - підкреслив він.
Після цього Трамп заявив, що "Зеленський - це остання людина, від якої нам потрібна допомога".
