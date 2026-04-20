FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС

Німеччина та Франція пропонують надати Україні «символічні» переваги від часткового вступу в ЄС, проте без можливості голосувати та доступу до спільного бюджету до набуття повноцінного членства.

Про це Financial Times дізналося з документів з пропозиціями двох країн.

Видання вказує, що Париж та Берлін відкинули план ЄС, за яким блок хоче відмовитися від «повільного і бюрократичного» вступу України до Євросоюзу. Натомість кожна з двох країн запропонувала свої варіанти вступу.

Німеччина пропонує статус «асоційованого члена» для України. За цим планом, Київ матиме право брати участь у засіданнях європейських міністрів і лідерів держав, проте без права на голосування за рішення блоку та без «автоматичного» доступу до спільного бюджету ЄС.





У німецькому плані також йдеться, що такий статус для України матиме «символічну силу через назву», а надати його блок зможе рішенням європейських лідерів, щоб уникнути тривалих процедур.

Франція свою версію називає «статусом інтегрованої держави», за яким доступ України до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування пропонують відкласти до повноцінного вступу в ЄС.

Основна різниця між пропозиціями Парижа та Берліна в тому, коли саме Україна зможе називати себе членом ЄС та отримати право голосу.

Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка розповів FT, що Україна контактує з Францією, Німеччиною та іншими стосовно вступу в ЄС, і що «є й інші плани».

Однак ще один український посадовець зазначив, що Київ боїться будь-якого «розмитого» плану часткового вступу України в ЄС, адже громадяни можуть сприйняти це як «погану заміну справжньому вступу».

Про це ж говорив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, «нам не потрібен "ЄС-лайт". Як і "НАТО-лайт", якщо чесно».

«Так само, вважаю, Європі та країнам НАТО Україна потрібна як сильний партнер, потрібна наша сильна армія. Нікому не потрібна українська "армія-лайт", що то буде за захист? Тому я вважаю, що це зацікавленість двостороння», - сказав президент.

Вступ України до ЄС

Усі 27 держав-членів ЄС уже дали зелене світло для початку переговорів з Україною про вступ до блоку. У березні президент Володимир Зеленський казав, що вступ України до ЄС блокує лише одна держава - Угорщина.

За даними медіа, на тлі цього у ЄС обговорювали ідею, щоби нові країни могли приєднатися до ЄС без повного права голосу. А повні права, зокрема право вето, вони здобуватимуть лише після того, як ЄС реформує свої механізми, щоб ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення.