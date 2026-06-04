Мадяр заявив про домовленості між Україною та Угорщиною у питаннях національних меншин

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У середу, 3 червня, Мадяр заявив, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого експрем'єр Угорщини Віктор Орбан і його команда "не змогли зробити за десять років".

"Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини", - акцентував угорський прем'єр.

Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.

"Мені дуже приємно, що за день до Дня національної єдності я можу оголосити, що український уряд зобов'язався найближчим часом включити узгоджені заходи до свого законодавчого поля, тим самим надавши нашим землякам у Закарпатті набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер", - заявив Мадяр.

За його словами, ці зобов'язання України "також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу".

"Якщо це відбудеться - угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України", - додав Мадяр.

Як повідомляла "Європейська правда", Мадяр раніше нагадав, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.