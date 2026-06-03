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АНАЛІТИКА

Угорщина змінює позицію щодо компенсацій ЄС за військові поставки Україні — ЗМІ

Новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні.

Як пише "Європейська правда", про зміну політики в понеділок повідомив посол Угорщини в Комітеті з політичних питань та безпеки - органі Ради ЄС, що контролює політику безпеки та оборони, - повідомив Politico посадовець, який був присутній у залі на той час.

Європейський фонд миру (EPF) - це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40 відсотків вартості зброї, яку вони надсилають до України зі своїх власних запасів.

Оскільки рішення EPF вимагають одностайності серед держав-членів, Угорщина змогла заблокувати цей механізм через процес прийняття рішень у сфері зовнішньої політики ЄС.

Це створило заборгованість у розмірі понад 40 млрд євро за відшкодуваннями, що розлютило великі країни-донори, такі як Німеччина та Нідерланди. Це також змусило ЄС шукати обхідні шляхи, щоб забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати критично важливі поставки зброї та боєприпасів у час максимальної небезпеки з боку російських військ.

Рішення Будапешта зняти вето на EPF негайно звільняє 6,6 млрд євро на відшкодування, а згодом буде ще більше.

Скасування вето на EPF "стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні", - зазначив дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним. "Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", - сказав він.

Тепер, коли вето скасовано, країни повинні будуть визначитися з новими критеріями використання коштів, зокрема з тим, чи слід повертати відшкодування до національних бюджетів, чи спрямовувати їх на додаткову підтримку України. Вони також мають вирішити, чи зберігати нинішню ставку відшкодування - близько 40 відсотків вартості озброєння - та як рефінансувати EPF.

Очікується, що ці питання, що стосуються EPF, будуть обговорюватися на наступному тижні на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.

Але з початку 2023 року Угорщина блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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