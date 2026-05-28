Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд

Американський технологічний гігант Nvidia, який є провідним розробником чипів для штучного інтелекту, планує збільшити щорічні витрати на Тайвані до 150 млрд дол. оскільки вважає острів «епіцентром революції ШІ».

Про це заявив генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Чотири-п'ять років тому Nvidia витрачала на Тайвані близько 10-15 мільярдів доларів на рік. Зараз ми витрачаємо 100 мільярдів. Надалі ми витрачатимемо тут по 150 мільярдів доларів щороку», - сказав Хуанг у середу, не уточнивши точних термінів виходу на цей показник.

Зазначається, що цього року у Тайбеї розпочнеться будівництво штаб-квартири компанії, яку планується ввести в експлуатацію у 2030 році.

Цей крок дозволить технологічному гіганту стати ще ближчим до свого головного постачальника - компанії TSMC, яка є найбільшим у світі контрактним виробником передових напівпровідників для індустрії штучного інтелекту.

«Тайвань - епіцентр революції штучного інтелекту. Саме тут створюються чипи, системи, суперкомп'ютери зі штучним інтелектом. Кількість партнерів, з якими ми працюємо тут, на Тайвані, неймовірна», - додав Хуанг.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес