- 28.05.26
- 15:54
Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
14:27 28.05.2026 |
Американський технологічний гігант Nvidia, який є провідним розробником чипів для штучного інтелекту, планує збільшити щорічні витрати на Тайвані до 150 млрд дол. оскільки вважає острів «епіцентром революції ШІ».
Про це заявив генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Чотири-п'ять років тому Nvidia витрачала на Тайвані близько 10-15 мільярдів доларів на рік. Зараз ми витрачаємо 100 мільярдів. Надалі ми витрачатимемо тут по 150 мільярдів доларів щороку», - сказав Хуанг у середу, не уточнивши точних термінів виходу на цей показник.
Зазначається, що цього року у Тайбеї розпочнеться будівництво штаб-квартири компанії, яку планується ввести в експлуатацію у 2030 році.
Цей крок дозволить технологічному гіганту стати ще ближчим до свого головного постачальника - компанії TSMC, яка є найбільшим у світі контрактним виробником передових напівпровідників для індустрії штучного інтелекту.
«Тайвань - епіцентр революції штучного інтелекту. Саме тут створюються чипи, системи, суперкомп'ютери зі штучним інтелектом. Кількість партнерів, з якими ми працюємо тут, на Тайвані, неймовірна», - додав Хуанг.
