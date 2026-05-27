Парламент Шотландії схвалив ініціативу щодо проведення референдуму про незалежність

Члени шотландського парламенту підтримали заклик уряду Шотландії до уряду Великої Британії погодитися на проведення другого референдуму про незалежність.

Відповідну пропозицію ухвалили у парламенті за підтримки депутатів від Шотландської національної партії (SNP) та партії "Зелених".

Для проведення другого референдуму уряд Великої Британії мав би надати відповідні повноваження шотландському парламенту, однак міністри від Лейбористської партії неодноразово заявляли, що відмовляться це зробити.

У резолюції, ухваленій шотландським законодавчим органом, зазначено, що результати парламентських виборів цього місяця надали "чіткий мандат на те, що рішення щодо майбутнього Шотландії найкраще ухвалювати в Шотландії, і цей мандат слід поважати".

У резолюції міститься заклик до уряду Великої Британії видати розпорядження, яке надасть міністрам Шотландської національної партії повноваження провести референдум.

Очікується, що голова уряду Шотландії Джон Свінні порушить це питання під час майбутніх переговорів із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Свінні заявив у парламенті, що незалежність може вивести Шотландію з "політичного хаосу та економічної стагнації" у складі Великої Британії до "більшої безпеки та процвітання" як члена ЄС. Він закликав депутатів проголосувати за те, щоб "віддати майбутнє Шотландії в руки Шотландії" та забезпечити "новий старт".

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов в 2014 році. Тоді понад 55% населення виступили проти такого кроку.

У той же час на референдумі про вихід Британії з ЄС у 2016 році 62% шотландців відповіли негативно та висловили бажання залишитись у складі Євросоюзу.