Президент ТПП Сербії – сербський бізнес хоче долучитися до відновлення України

Сербські компанії зацікавлені й мають потенціал брати участь у повоєнній відбудові України, зокрема у транспортній інфраструктурі, енергетиці, житловому будівництві та промислових об'єктах, заявив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж.

«Після завершення війни Україна стане найбільшим будівельним майданчиком Європи, а сербські компанії зацікавлені і мають потенціал брати участь у відновленні транспортної інфраструктури, енергетичних і житлових об'єктів, а також промислових підприємств», - сказав Чадеж в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, потенціал співпраці охоплює будівельні компанії, виробників будівельних матеріалів, виробників трансформаторів для енергетичного сектору, виробників сільськогосподарської техніки, а також компанії, які мають технології для відновлення і модернізації промисловості.

Чадеж нагадав, що президент Сербії Александар Вучич уже заявляв про готовність Сербії брати участь у повоєнному відновленні України - зокрема у відбудові одного чи двох міст або невеликого регіону.

«Через контакти з Торгово-промисловою палатою Сербії та Посольством України в Белграді сербські підприємці вже зараз висловлюють готовність долучатися через постачання своєї продукції, наприклад, для потреб енергетичного сектору», - зазначив президент ТПП Сербії.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2619
  0,0278
 0,06
EUR
 1
 51,3305
  0,0278
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1000  0,14 0,32 44,1500  0,12 0,27
EUR 51,1868  0,11 0,22 51,2272  0,09 0,17

