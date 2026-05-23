Президент ТПП Сербії – сербський бізнес хоче долучитися до відновлення України

Сербські компанії зацікавлені й мають потенціал брати участь у повоєнній відбудові України, зокрема у транспортній інфраструктурі, енергетиці, житловому будівництві та промислових об'єктах, заявив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж.

«Після завершення війни Україна стане найбільшим будівельним майданчиком Європи, а сербські компанії зацікавлені і мають потенціал брати участь у відновленні транспортної інфраструктури, енергетичних і житлових об'єктів, а також промислових підприємств», - сказав Чадеж в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, потенціал співпраці охоплює будівельні компанії, виробників будівельних матеріалів, виробників трансформаторів для енергетичного сектору, виробників сільськогосподарської техніки, а також компанії, які мають технології для відновлення і модернізації промисловості.

Чадеж нагадав, що президент Сербії Александар Вучич уже заявляв про готовність Сербії брати участь у повоєнному відновленні України - зокрема у відбудові одного чи двох міст або невеликого регіону.

«Через контакти з Торгово-промисловою палатою Сербії та Посольством України в Белграді сербські підприємці вже зараз висловлюють готовність долучатися через постачання своєї продукції, наприклад, для потреб енергетичного сектору», - зазначив президент ТПП Сербії.