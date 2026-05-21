ЄС може пом’якшити санкції проти Китаю — ЗМІ

Європейський Союз запропонує тимчасово скасувати санкції проти китайського постачальника напівпровідників, щоб захистити автомобільну промисловість континенту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела у Європейській Комісії.

Неназвану китайську напівпровідникову компанію було включено до ухваленого наприкінці квітня 20-го пакету санкцій ЄС. До нього входять китайські компанії, що постачали Росії товари подвійного використання або системи зброї.

Європейські автовиробники лобіювали відкладення заборони, заявляючи, що у них не було часу диверсифікувати свої ланцюги поставок, а ці санкції призведуть до виснаження запасів протягом кількох тижнів.

Також тимчасовий виняток із санкцій потребуватиме схвалення всіма державами-членами Євросоюзу.