Фінансові новини
- |
- 21.05.26
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через загрозу санкцій ЄС Киргизстан припинив діяльність 50 компаній, пов’язаних із РФ
09:08 21.05.2026 |
П'ятдесят компаній з Киргизстану щодо яких є підозри, що вони допомагали РФ обходити західні санкції за вторгнення в Україну, будуть змушені призупинити свою діяльність.
Про це повідомляє RFE/RL із посиланням на Міністерство юстиції Киргизстану, передає Укрінформ.
«США та Велика Британія висунули звинувачення щодо 51 компанії. Після того як вони повідомляють про ризики, ми їх вивчаємо і реагуємо. Ми провели розслідування і призупинили реєстрацію 50 компаній», - заявив віцепрем'єр-міністр Киргизстану Даніяр Амангельдієв державному інформаційному агентству «Кабар».
Назви 50 компаній, яких це стосується, не називаються.
Киргизькі ЗМІ повідомляють, що вони займаються оптовою торгівлею, транспортом та послугами логістичної підтримки.
Раніше Амангельдієв заявляв: якщо виявлять суб'єкта господарювання, пов'язаного із санкціями або підозрюваного у зв'язку з ними, «ми скасовуємо його юридичну реєстрацію». «Після скасування юридичної реєстрації він автоматично втрачає реєстрацію в банках, не може відкривати рахунки та не може здійснювати підприємницьку діяльність. Ми ухвалили таке радикальне рішення», - сказав він.
Киргизстан давно вважається одним з основних каналів РФ для ухилення від санкцій. З моменту введення санкцій проти Росії у 2022 році відбулося значне зростання експорту певних товарів до Киргизстану, які згодом реекспортуються до Росії.
Нові жорсткі заходи пов'язані з 20-м пакетом санкцій Євросоюзу, в якому Киргизстан визначено країною, що викликає занепокоєння щодо ухилення від санкцій. Дані ЄС, на які посилається рішення, вказують на різкі аномалії в торгівлі, зокрема на зростання імпорту Киргизстаном спеціалізованої електроніки з ЄС на понад 800% у період з 2022 по 2025 рік.
Водночас європейські чиновники вказали на те, що відповідного зростання внутрішнього виробництва в Киргизстані не відбулося, що підсилює побоювання, що країна стала транзитним коридором для поставок для російського ВПК.
Пакет заходів ЄС включав заборону на експорт до Киргизстану двох видів товарів: радіообладнання та верстатів з ЧПК, що використовуються для різання, свердління та обробки матеріалів. Обидва види товарів можуть використовуватися для виробництва дронів і в останні роки реекспортувалися з Киргизстану до Росії у дуже великих обсягах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США закликають Україну та ЄС послабити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив – ЗМІ
|Через загрозу санкцій ЄС Киргизстан припинив діяльність 50 компаній, пов’язаних із РФ
|У Євросоюзі обговорюють кандидатуру Маріо Драгі для переговорів з Путіним — медіа
|Британська влада назвала «незграбним» рішення про послаблення санкцій проти РФ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|Ринок нафти оживає: великі танкери знову проходять Ормузьку протоку
Бізнес
|ШІ-платформа NVIDIA Rubin у 2027 році споживатиме більше LPDDR-пам’яті, ніж Apple та Samsung разом
|На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google
|Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT
|Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору