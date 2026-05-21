Через загрозу санкцій ЄС Киргизстан припинив діяльність 50 компаній, пов’язаних із РФ

П'ятдесят компаній з Киргизстану щодо яких є підозри, що вони допомагали РФ обходити західні санкції за вторгнення в Україну, будуть змушені призупинити свою діяльність.

Про це повідомляє RFE/RL із посиланням на Міністерство юстиції Киргизстану, передає Укрінформ.

«США та Велика Британія висунули звинувачення щодо 51 компанії. Після того як вони повідомляють про ризики, ми їх вивчаємо і реагуємо. Ми провели розслідування і призупинили реєстрацію 50 компаній», - заявив віцепрем'єр-міністр Киргизстану Даніяр Амангельдієв державному інформаційному агентству «Кабар».

Назви 50 компаній, яких це стосується, не називаються.

Киргизькі ЗМІ повідомляють, що вони займаються оптовою торгівлею, транспортом та послугами логістичної підтримки.

Раніше Амангельдієв заявляв: якщо виявлять суб'єкта господарювання, пов'язаного із санкціями або підозрюваного у зв'язку з ними, «ми скасовуємо його юридичну реєстрацію». «Після скасування юридичної реєстрації він автоматично втрачає реєстрацію в банках, не може відкривати рахунки та не може здійснювати підприємницьку діяльність. Ми ухвалили таке радикальне рішення», - сказав він.

Киргизстан давно вважається одним з основних каналів РФ для ухилення від санкцій. З моменту введення санкцій проти Росії у 2022 році відбулося значне зростання експорту певних товарів до Киргизстану, які згодом реекспортуються до Росії.

Нові жорсткі заходи пов'язані з 20-м пакетом санкцій Євросоюзу, в якому Киргизстан визначено країною, що викликає занепокоєння щодо ухилення від санкцій. Дані ЄС, на які посилається рішення, вказують на різкі аномалії в торгівлі, зокрема на зростання імпорту Киргизстаном спеціалізованої електроніки з ЄС на понад 800% у період з 2022 по 2025 рік.

Водночас європейські чиновники вказали на те, що відповідного зростання внутрішнього виробництва в Киргизстані не відбулося, що підсилює побоювання, що країна стала транзитним коридором для поставок для російського ВПК.

Пакет заходів ЄС включав заборону на експорт до Киргизстану двох видів товарів: радіообладнання та верстатів з ЧПК, що використовуються для різання, свердління та обробки матеріалів. Обидва види товарів можуть використовуватися для виробництва дронів і в останні роки реекспортувалися з Киргизстану до Росії у дуже великих обсягах.