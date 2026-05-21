У Євросоюзі обговорюють кандидатуру Маріо Драгі для переговорів з Путіним — медіа

Європейський Союз розглядає кандидатури політиків, здатних виступити його представником на можливих переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним щодо закінчення війни Росії проти України. Найперспективнішим претендентом на цю роль вважається колишній голова Європейського центрального банку, колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, пише в середу, 20 травня, Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

Серед інших кандидатів фігурують також колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і два президенти Фінляндії - Александер Стубб і його попередник Саулі Ніїністьо. За даними FT, міністри закордонних справ ЄС наступного тижня зустрінуться на Кіпрі для обговорення цієї теми.

Джерела видання повідомляють, що Україна та США підтримують ідею участі представника ЄС у можливих переговорах із Росією. Одразу кілька співрозмовників FT наголосили: у Вашингтоні розуміють, що спроби адміністрації президента Дональда Трампа покласти край бойовим діям в Україні "не працюють".

Меркель: Вести переговори з Кремлем мають чинні політики

Щодо кандидатів, то джерело FT у Брюсселі зазначило, що хоч експрезидент Фінляндії Ніїністьо - "один із небагатьох європейців, які зберегли робочі відносини з Путіним" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль "дуже незадоволений" вступом його країни в НАТО.

Меркель уже заявила, що не бачить себе в ролі перемовниці з Путіним, і що представляти інтереси ЄС мають нинішні політики.

Високопоставлений український чиновник розповів FT, що президент України Володимир Зеленський хотів би, щоби переговори з боку ЄС очолив "хтось на кшталт Драгі" або "сильний чинний державний лідер". Речник Драгі відмовився від коментарів.