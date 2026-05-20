G7 підтвердила намір зберігати санкційний тиск на Росію

Міністри фінансів "Групи семи" під час зустрічі у Парижі одноголосно підтвердили готовність продовжувати санкційний тиск на Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр, передає Le Figaro.

Міністр заявив, що він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність "продовжувати тиск на Росію", щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході.

"Бажання чинити тиск на Росію є одностайним", - заявив Лескюр на пресконференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі.

Лескюр заявив, що міністри G7 провели "відверті та складні" переговори для пошуку довгострокових та короткострокових рішень основних світових економічних проблем.

Його заяви пролунали після того, як Сполучені Штати у понеділок оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.