Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інституції ЄС досягли згоди щодо двох положень торгової угоди зі США

Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої згоди стосовно двох документів у межах "рамкової" торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Перемовники від Ради ЄС і Європарламенту досягли згоди щодо виконання тарифних елементів, передбачених рамковою торговою угодою між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Перший документ скасовує мита на американські промислові товари, які ще залишалися, та надає преференційний доступ до ринку через тарифні квоти та знижені тарифи на деякі морепродукти і продукцію сільського господарства, яку не відносять до "чутливих" категорій. Другий документ продовжує призупинення мит на імпорт омарів.

Домовленість відзначають як важливий крок з боку ЄС для виконання угоди.

"Сьогодні ЄС виконує свої зобов'язання. Ми є і будемо надійним партнером у глобальній торгівлі. Ми перебачили у нашій домовленості сильні запобіжники, які дозволять захищати європейські інтереси, європейський бізнес і працівників", - зазначив міністр енергетики, торгівлі й промисловості головуючого у Раді ЄС Кіпру Міхаель Даміанос.

"Запобіжник" передбачає, що ЄС може змінити умови у разі значного зростання певної категорії імпорту зі США, що починає становити загрозу для національних виробників. Зокрема, у разі "належно обґрунтованого запиту" від трьох і більше країн-членів, або запиту від промислових об'єднань, профспілок чи власної ініціативи Єврокомісії можуть почати оцінку, чи справді зростання обсягів імпорту є серйозною загрозою.

У разі підтвердження цього Єврокомісія може вдатись до повного чи часткового призупинення преференційних умов.

Крім того, Єврокомісія має право призупинити преференційні умови у разі невиконання Сполученими Штатами того, що американська сторона обіцяла зі свого боку у межах рамкової угоди - у тому числі, якщо почнуться дискримінаційні кроки проти європейського бізнесу. Підставою для запуску механізму можуть бути і "достатні ознаки" того, що такі кроки можуть статись у майбутньому.

Єврокомісія може призупинити поступки у частині щодо виробів зі сталі й алюмінію, якщо до кінця 2026 року США продовжать застосовувати до такої продукції з ЄС тарифну ставку понад 15%.

Документи передбачають, що через пів року від набрання ними чинності, а надалі - кожні 3 місяці, ЄК повинна буде інформувати євродепутатів про динаміку обсягів американського експорту до ЄС.

Наступним кроком після "фіналізації" текстів на технічному рівні їх мають офіційно погодити і Рада ЄС, і Європарламент.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес