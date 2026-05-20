США назавжди відмовилися продовжувати чинні податкові розслідування проти Трампа

Міністерство юстиції США звільнило президента Дональда Трампа від перевірок будь-яких раніше висунутих проти нього податкових претензій, пише Associated Press.

Про це йдеться в додатку до мирової угоди, покликаної врегулювати позов Трампа проти податкової служби IRS і американського міністерства фінансів, в якому він вимагав $10 млрд через витік його податкових декларацій до медіа - зокрема до The New York Times і ProPublica. Трамп стверджував, що витік завдав йому фінансової та репутаційної шкоди.

Тепер сторони уклали мирову угоду, згідно з якою Трамп відмовляється від позову без прямої грошової компенсації і отримує офіційні вибачення від уряду США.

У додатку до угоди повідомляється, що уряд США назавжди відмовляється продовжувати чинні податкові розслідування щодо Трампа, його синів і бізнесів Trump Organization. Домовленість стосується чинних перевірок, а не можливих майбутніх розслідувань.

У документі зазначено, що Сполучені Штати "відмовляються, скасовують, знімають і назавжди припиняють" претензії, пов'язані зі справою, а також "назавжди позбавляються права та можливості" вживати пов'язаних дій проти позивачів.

Одночасно адміністрація запускає так званий фонд боротьби з використанням правосуддя як зброї (Anti-Weaponization Fund) обсягом $1,776 млрд для виплати компенсацій особам, які вважають, що їх "політично переслідувала" влада, зокрема за часів адміністрації Джо Байдена. Виплати з цього фонду розглядатимуться спеціальною комісією, а звіти про отримувачів коштів будуть конфіденційними.

Колишній голова IRS Деніел Верфель сказав, що не знає випадків, коли податкова служба заздалегідь погоджувалася "назавжди відмовитися від перевірки раніше поданих податкових декларацій конкретної особи чи компанії".

За його словами, така домовленість фактично створює для Трампа та його родини окремі податкові правила, відмінні від тих, що застосовуються до інших американців. "Незалежно від того, чи ви президент, чи умовний Джо-сантехнік, люди очікують, що однакові податкові правила та механізми контролю застосовуватимуться до всіх", - наголосив він.

Газета The New York Times повідомляла, що податковий аудит IRS міг би коштувати Трампу понад $100 млн.