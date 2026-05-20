Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ про цифрові активи у фінансовій системі США

Президент США Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на спрощення регулювання фінтех-компаній, цифрових активів і платіжних сервісів. Документ передбачає перегляд чинних правил для стимулювання інновацій та посилення конкурентоспроможності США у сфері фінансових технологій.

У Білому домі заявили, що метою указу є «усунення застарілих регуляторних бар'єрів, які не відповідають цифровій епосі».

Згідно з документом, федеральні фінансові регулятори мають протягом 90 днів провести перевірку:

  • чинних нормативних актів;
  • наглядових практик;
  • процедур ліцензування;
  • рекомендацій для фінансових компаній.

    • Регулятори повинні визначити правила, які стримують розвиток фінтеху, партнерства між банками та технологічними компаніями, а також інтеграцію цифрових активів у традиційну фінансову систему.

    В указі прямо зазначено:

    «Федеральний уряд має оновити регулювання, щоб дозволити інтеграцію цифрових активів та інноваційних технологій у традиційні фінансові сервіси та платіжні системи».

    Окремий блок документа стосується ФРС США. Адміністрація Трампа закликала регулятора оцінити можливість надання фінтех-компаніям і небанківським організаціям прямого доступу до платіжної інфраструктури Федерального резерву.

    Йдеться, зокрема, про:

  • розрахункові рахунки Резервного банку;
  • платіжні сервіси ФРС;
  • участь у миттєвих платіжних мережах;
  • доступ компаній, пов'язаних із цифровими активами.

    • ФРС має протягом 120 днів підготувати окремий звіт із варіантами розширення такого доступу та оцінкою юридичних ризиків.


    США посилюють курс на крипто- та фінтех-лідерство

    У Білому домі підкреслили, що нова політика має закріпити статус США як світового лідера у сфері фінансових технологій та цифрових активів.

    В адміністрації Трампа заявили:

    «Цей указ [...] сприятиме зниженню витрат і створенню нових економічних можливостей для американців».

    У документі також критикуються чинні правила, які, за словами влади, «переважно захищають великих гравців ринку коштом інноваторів».

    Окремо наголошується, що частина регуляторних норм залишилася «спадщиною епохи, коли фінансові послуги надавалися переважно через фізичні офіси».

    Новий указ продовжує криптовалютний курс адміністрації Трампа, який активізувався після його повернення до Білого дому.
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin, США
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2271
    		  0,0741
    		 0,17
    EUR
    		 1
    		 51,3034
    		  0,0064
    		 0,01

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
    EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
    EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес