Трамп підписав указ про цифрові активи у фінансовій системі США

Президент США Дональд Трамп підписав новий указ, спрямований на спрощення регулювання фінтех-компаній, цифрових активів і платіжних сервісів. Документ передбачає перегляд чинних правил для стимулювання інновацій та посилення конкурентоспроможності США у сфері фінансових технологій.

У Білому домі заявили, що метою указу є «усунення застарілих регуляторних бар'єрів, які не відповідають цифровій епосі».

Згідно з документом, федеральні фінансові регулятори мають протягом 90 днів провести перевірку:

чинних нормативних актів;

наглядових практик;

процедур ліцензування;

рекомендацій для фінансових компаній.

Регулятори повинні визначити правила, які стримують розвиток фінтеху, партнерства між банками та технологічними компаніями, а також інтеграцію цифрових активів у традиційну фінансову систему.

В указі прямо зазначено:

«Федеральний уряд має оновити регулювання, щоб дозволити інтеграцію цифрових активів та інноваційних технологій у традиційні фінансові сервіси та платіжні системи».

Окремий блок документа стосується ФРС США. Адміністрація Трампа закликала регулятора оцінити можливість надання фінтех-компаніям і небанківським організаціям прямого доступу до платіжної інфраструктури Федерального резерву.

Йдеться, зокрема, про:

розрахункові рахунки Резервного банку;

платіжні сервіси ФРС;

участь у миттєвих платіжних мережах;

доступ компаній, пов'язаних із цифровими активами.

ФРС має протягом 120 днів підготувати окремий звіт із варіантами розширення такого доступу та оцінкою юридичних ризиків.

США посилюють курс на крипто- та фінтех-лідерство

У Білому домі підкреслили, що нова політика має закріпити статус США як світового лідера у сфері фінансових технологій та цифрових активів.

В адміністрації Трампа заявили:

«Цей указ [...] сприятиме зниженню витрат і створенню нових економічних можливостей для американців».

У документі також критикуються чинні правила, які, за словами влади, «переважно захищають великих гравців ринку коштом інноваторів».

Окремо наголошується, що частина регуляторних норм залишилася «спадщиною епохи, коли фінансові послуги надавалися переважно через фізичні офіси».

Новий указ продовжує криптовалютний курс адміністрації Трампа, який активізувався після його повернення до Білого дому.