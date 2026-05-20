Фінансові новини
- |
- 20.05.26
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США схвалив ініціативу щодо обмеження воєнних повноважень Трампа стосовно Ірану
10:53 20.05.2026 |
Сенат США проголосував 50 на 47 за просування міри, яка вимагатиме схвалення Конгресу для будь-яких майбутніх військових дій проти Ірану. Четверо республіканців підтримали демократів, серед них Білл Кессіді, який вперше проголосував проти партійної лінії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що сталося
Міра просунулася вперед попри те, що раніше Сенат сім разів відхиляв аналогічні ініціативи. "За" проголосували республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Демократ Джон Феттерман, натомість, приєднався до республіканців і проголосував "проти".
Чи стане це законом
Кінцеве прийняття міри малоймовірне - під час голосування кілька республіканських сенаторів були відсутні через передвиборчі кампанії в своїх штатах.
Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що більшість його членів не наполягають на голосуванні щодо воєнних повноважень.
Лідер меншості Чак Шумер у квітні оголосив, що демократи щотижня виноситимуть на голосування питання воєнних повноважень - доти, доки Сенат засідає.
Сенат - верхня палата Конгресу США, що складається з 100 сенаторів - по двоє від кожного з 50 штатів. Саме Сенат має повноваження схвалювати або обмежувати воєнні дії президента.
Тиск на Іран посилюється з кількох боків. США наклали санкції на танкери та валютну біржу Ірану в рамках кампанії "Економічна лють" - намагаючись змусити Тегеран повернутися до переговорів.
В Ізраїлі тим часом побоюються, що Трамп може укласти з Тегераном компромісну угоду без вирішення ключових безпекових питань. Водночас Вашингтон допускає часткове пом'якшення нафтових санкцій проти Ірану на час переговорів - якщо це допоможе просунути діалог щодо ядерної програми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|G7 підтвердила намір зберігати санкційний тиск на Росію
|Трамп підписав указ про цифрові активи у фінансовій системі США
|Інституції ЄС досягли згоди щодо двох положень торгової угоди зі США
|США назавжди відмовилися продовжувати чинні податкові розслідування проти Трампа
|Сенат США схвалив ініціативу щодо обмеження воєнних повноважень Трампа стосовно Ірану
Бізнес
|На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google
|Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT
|Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT