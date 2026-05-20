Сенат США схвалив ініціативу щодо обмеження воєнних повноважень Трампа стосовно Ірану

Сенат США проголосував 50 на 47 за просування міри, яка вимагатиме схвалення Конгресу для будь-яких майбутніх військових дій проти Ірану. Четверо республіканців підтримали демократів, серед них Білл Кессіді, який вперше проголосував проти партійної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Що сталося

Міра просунулася вперед попри те, що раніше Сенат сім разів відхиляв аналогічні ініціативи. "За" проголосували республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Демократ Джон Феттерман, натомість, приєднався до республіканців і проголосував "проти".





Чи стане це законом

Кінцеве прийняття міри малоймовірне - під час голосування кілька республіканських сенаторів були відсутні через передвиборчі кампанії в своїх штатах.

Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що більшість його членів не наполягають на голосуванні щодо воєнних повноважень.

Лідер меншості Чак Шумер у квітні оголосив, що демократи щотижня виноситимуть на голосування питання воєнних повноважень - доти, доки Сенат засідає.

Сенат - верхня палата Конгресу США, що складається з 100 сенаторів - по двоє від кожного з 50 штатів. Саме Сенат має повноваження схвалювати або обмежувати воєнні дії президента.

Тиск на Іран посилюється з кількох боків. США наклали санкції на танкери та валютну біржу Ірану в рамках кампанії "Економічна лють" - намагаючись змусити Тегеран повернутися до переговорів.

В Ізраїлі тим часом побоюються, що Трамп може укласти з Тегераном компромісну угоду без вирішення ключових безпекових питань. Водночас Вашингтон допускає часткове пом'якшення нафтових санкцій проти Ірану на час переговорів - якщо це допоможе просунути діалог щодо ядерної програми.