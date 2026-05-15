Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів

Кожен користувач Windows хоча б раз у житті відчував цей специфічний холод у грудях, коли після чергового оновлення драйверів система починає поводитися як підліток у пубертаті: капризує, гальмує або просто «радує» синім екраном смерті (BSOD). Microsoft, здається, нарешті вирішила, що з нас вистачить танців із бубном та нескінченних пошуків стабільної версії ПЗ у безпечному режимі.

Кінець епохи ручного ремонту

Нова ініціатива під назвою Cloud-Initiated Driver Recovery (CIDR) покликана прибрати з рівняння найслабшу ланку - користувача з його відчайдушними спробами самотужки відкотити криве оновлення. Тепер система робитиме це автоматично, використовуючи можливості хмарних технологій та Windows Update. Якщо новий драйвер відеокарти або мережевого адаптера виявиться «сирим» та спричинить масові збої, Windows сама зрозуміє це та поверне попередню робочу версію без вашого втручання.

Як працює механізм самопорятунку

Вся краса CIDR полягає в тому, що вона не потребує встановлення ніяких додаткових програм чи агентів. Все працює через існуючу інфраструктуру. Процес виглядає наступним чином: коли розробник або сама Microsoft помічають, що після випуску певного драйвера статистика помилок різко підскочила, у центрі розробки обладнання ставиться відповідна мітка. При наступній перевірці оновлень ваш комп'ютер отримує команду «відставити паніку» та автоматично інсталює стабільну версію.

Згідно з офіційними даними, такий підхід дозволить компанії реагувати на критичні баги значно швидше, ніж раніше. Це особливо важливо в епоху, коли складність заліза зростає, а якість тестування драйверів іноді залишає бажати кращого.

Корпоративний спокій та реальні терміни

Хоча функція виглядає як корисне оновлення для звичайного юзера, головним бенефіціаром стане корпоративний сектор. Коли у вашому парку тисячі пристроїв, один невдалий патч може паралізувати роботу цілого офісу. CIDR дозволить системним адміністраторам спати трохи спокійніше, знаючи, що система має вбудований запобіжник проти «кривих» апдейтів.

Наразі технологія проходить етап активного тестування. Повноцінна підтримка функції в системі публікації через Hardware Dev Center очікується вже у вересні. Проте варто пам'ятати про обмеження: фокус працює лише з тими драйверами, що розповсюджуються через офіційні канали Microsoft. Якщо ви звикли завантажувати ПЗ з неофіційних сайтів, рятувати свій пристрій доведеться по-старому - руками.

Поки Microsoft намагається стабілізувати роботу програмного забезпечення, у фізичному світі теж відбуваються масштабні зміни в інфраструктурі зв'язку. Наприклад, Крижаний трафік стає реальністю, оскільки Європа розглядає можливість прокладання інтернет-кабелів через Північний полюс для надійнішого з'єднання.