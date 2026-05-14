Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ

Міністерство торгівлі США дозволило приблизно десятьом китайським компаніям закупівлі ШІ-чипів H200 американської Nvidia Corp., пише Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми словами, до числа цих компаній входять Alibaba, Tencent, ByteDance (материнська компанія TikTok) і JD.com Inc.

Крім того, схвалено низку дистриб'юторів, зокрема Lenovo і Foxconn. Кожен замовник може купити не більше ніж 75 тис. чипів безпосередньо у Nvidia або у дистриб'юторів, сказали двоє з трьох джерел.

Lenovo підтвердила Reuters, що входить до "кількох компаній, яким дозволено продавати H200 в Китаї в рамках експортної ліцензії Nvidia".

У Мінторзі США відхилили запит коментарів з боку Reuters. Національна комісія з розвитку і реформ (National Development and Reform Commission, NDRC) і міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР, а також Nvidia, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com і Foxconn не відповіли на запит агентства.

За словами його джерел, жодної партії чипів ще не поставлено. Китайські компанії утримуються від угод за рекомендацією Пекіна, каже один із них. Позиція Китаю пов'язана, зокрема, зі змінами на боці США, але що саме змінилося, залишається незрозумілим, зазначає він. Ще одне джерело заявило, що в Пекіні посилюється лобіювання блокування або жорсткого контролю таких замовлень.

У березні головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуан повідомив, що компанія відновила виробництво H200 для китайського ринку. "Нас схвалили для безлічі клієнтів у КНР, - сказав він під час конференції в Сан-Хосе (штат Каліфорнія). - Ми отримали замовлення від безлічі клієнтів і перебуваємо в процесі перезапуску виробництва. Ланцюжок поставок заводиться".

В опублікованій наприкінці лютого звітності Nvidia зазначала, що отримала дозвіл на постачання "невеликої кількості продукції H200" до Китаю, проте виручки це наразі не принесло.

У грудні американська влада заявила, що дозволить компанії продавати H200 у Китаї за умови передання їй 25% доходу. Наприкінці січня поточного року після візиту Хуана Пекін дав зрозуміти, що також дозволить поставки цих чипів.

До введення Вашингтоном обмежень на експорт Nvidia займала близько 95% китайського ринку просунутих чипів, а Китай забезпечував до 13% її виручки. Хуан прогнозував обіг китайського ШІ-ринку на поточний рік на рівні $50 млрд.

Голова Nvidia перебуває в Китаї разом із американською делегацією на чолі з президентом США Дональдом Трампом і вже зустрівся з прем'єром Держради Лі Цяном.

