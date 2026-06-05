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Україна просить ЄС переглянути статус тимчасового захисту для чоловіків призовного віку — DW
10:29 05.06.2026 |
Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту.
Як пише Цензор.НЕТ, цю інформацію під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі підтвердив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, повідомляє DW.
За словами Бруннера, обговорення змін до Директиви про тимчасовий захист наразі триває, і обмеження щодо чоловіків віком 23-60 років - "це також те, що просять нас зробити українці".
Що пропонують та кого це торкнеться?
Загалом усі держави-члени Євросоюзу підтримують продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Проте чимало країн вимагають оновлення умов її надання.
Головне питання, яке зараз дискутується: на кого саме поширюватимуться обмеження, якщо їх ухвалять? Розглядаються два варіанти:
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Повне виключення чоловіків віком 23-60 років із системи тимчасового захисту.
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Обмеження лише для тих чоловіків призовного віку, які в майбутньому в'їжджатимуть до ЄС і вперше звертатимуться за отриманням статусу.
Особливо радикальну позицію зайняла Австрія, яка запропонувала повністю скасувати автоматичний захист для українських чоловіків цієї вікової категорії вже з березня 2027 року.
Увагу єврочиновники звертають на позицію держав, які прийняли найбільшу кількість українських біженців - Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії та країн Балтії.
Найближчими тижнями Європейська комісія має офіційно сформулювати та представити конкретну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців. Після цього документ передадуть на голосування країнам-членам ЄС, де для його затвердження знадобиться кваліфікована більшість голосів.
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