Німеччина передала Україні сучасну зенітну систему IRIS-T
08:14 01.06.2026 |
Українська сторона отримала нову пускову установку IRIS-T, повідомив у неділю, 31 травня, президент Володимир Зеленський.
"Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці", - написав він у соціальних мережах.
Президент підкреслив, що Україна потребує також ракет до систем протиповітряної оборони (ППО), щоби мати достатньо можливостей відбивати російські атаки.
Зеленський також нагадав, що цього тижня було досягнуто домовленостей між Україною та Швецією щодо посилення авіації бойовими літаками Gripen."Саме антибалістичний захист - один із ключових пріоритетів для України", - наголосив він.
РФ випустила за тиждень понад сотню ракет по Україні
Зеленський навів статистику російських ударів за тиждень, що минає. "Росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів", - повідомив він, оприлюднюючи кадри руйнувань.
За його даними, усі ці удари прийшлися по звичайній цивільній інфраструктурі - житлових будинках, енергетиці.
