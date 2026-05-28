На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ
12:40 28.05.2026 |
Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 травня, виніс на ратифікацію в Верховну Раду кредитну угоду і меморандум про взаєморозуміння з Євросоюзом зі списком необхідних реформ для отримання трьох траншів макрофінансової допомоги в 2026 році.
Перший транш (3,2 млрд євро)
Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів
Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат
Компонент 3: Системи управління державними фінансами
Другий транш (3,7 млрд євро)
Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів
Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат
Компонент 3: Системи управління державними фінансами
Третій транш (1,45 млрд євро)
Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів
Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат
Компонент 3: Системи управління державними фінансами
Кредит ЄС дозволить Україні збільшити доходи держбюджету в 2026 році на 2,3 трлн грн.
