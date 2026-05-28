НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ

 


  1. Перший транш (3,2 млрд євро)
  2. Другий транш (3,7 млрд євро)
  3. Третій транш (1,45 млрд євро)

Президент Володимир Зеленський у четвер, 28 травня, виніс на ратифікацію в Верховну Раду кредитну угоду і меморандум про взаєморозуміння з Євросоюзом зі списком необхідних реформ для отримання трьох траншів макрофінансової допомоги в 2026 році.

Перший транш (3,2 млрд євро)

Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

  • Подання законопроєкту про скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів для безпеки й оборони.
  • Подання законопроєкту про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.
  • Ухвалення закону про продовження на три роки військового збору на рівні 5%, що має забезпечити щонайменше 140 млрд грн додаткових надходжень на рік.

    • Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

  • Ухвалення урядом Порядку розроблення, моніторингу й оцінки результатів реалізації стратегій, що є основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій (на цикл 2027-2028 роки)

    • Компонент 3: Системи управління державними фінансами

  • Ухвалення й публікація оновленої Стратегії управління державними фінансами та Плану дій щодо її впровадження.
  • Подання Кабміну нового Митного кодексу України, що узгоджується з митним законодавством ЄС.
  • Призначення нового постійного голови Державної митної служби

    • Другий транш (3,7 млрд євро)

    Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

  • Подання пропозицій змін до законодавства для узгодження системи корпоративного оподаткування України з Директивою ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.
  • Ухвалення законів щодо оподаткування доходів з цифрових платформ і введення ПДВ для міжнародних посилок.
  • Ухвалення законодавства, що встановлює систему оцінки майна (інституційні ролі, сертифікація, реєстри тощо).
  • Ухвалення Державною податковою службою дорожньої карти та плану покращення дотримання вимог щодо ПДВ і податкового законодавства.

    • Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

  • Ухвалення вторинного законодавства щодо визначення інвестицій, що підпадають під систему управління державними інвестиціями (PIM) на 2027 рік.
  • Ухвалення Концепції єдиної інформаційної екосистеми управління публічними інвестиціями (інтеграція DREAM, Prozorro, LOGICA та інших ІТ-систем).
  • Ухвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки з базовим та активним сценаріями політики і додатком про проєкти публічних інвестицій.
  • Ухвалення рішення про проведення оглядів витрат державного бюджету у 2026 році у сферах, пов'язаних з житловою, регіональню та ветеранською політиками.

    • Компонент 3: Системи управління державними фінансами

  • Ухвалення оновленого Плану цифрового розвитку Держмитниці до 2030 року.
  • Затвердження трьох відсутніх експертів до комісії з відбору членів Рахункової палати України.

    • Третій транш (1,45 млрд євро)

    Компонент 1: Мобілізація внутрішніх доходів

  • Подання законопроєкту про реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить щонайменше 70 млрд грн додаткових надходжень. Реформа передбачає протидію штучному дробленню бізнесу, обмеження на повторний перехід на спрощену систему, диференційовані ставки для третьої групи ФОП, а також кроки щодо узгодження з Директивою Ради ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість.
  • Ухвалення закону про спрощення адміністрування ПДВ для ФОП (квартальна звітність замість щомісячної, щомісячні податкові накладні замість щоденних, формування попередньої податкової декларації для ФОП, спрощення розблокування податкових накладних).
  • Ухвалення змін до законодавства для узгодження корпоративного оподаткування з Директивою ЄС щодо протидії ухиленню від податків (зокрема, статті про виведення активів, контрольовані іноземні компанії, гібридні невідповідності).

    • Компонент 2: Сталість та ефективність державних витрат

  • Надання звіту з довгостроковими прогнозами витрат на пенсійне забезпечення.
  • Подання проєкту Держбюджету на 2027 рік з поясненнями, як результати огляду витрат будуть враховані й відображені в бюджеті.
  • Розробка нової Стратегії публічних закупівель (2027-2030).
  • Підготовка концептуальної записки до закону про оборонні закупівлі для приведення у відповідність до норм ЄС.

    • Компонент 3: Системи управління державними фінансами

  • Підготовка пропозицій щодо розмежування функцій інспекції та аудиту в структурі Держаудитслужби.
  • Створення десяти нових аудиторських комітетів у ключових відомствах (МВС, Міненерго, Мінцифри, ФДМУ, НКРЕКП тощо).
  • Перегляд національного стандарту внутрішнього аудиту відповідно до глобальних вимог.
  • Ухвалення нового Митного кодексу України, що відповідає нормам ЄС.
  • Затвердження технічних вимог до національних митних ІТ-систем (AES, CCI/NIS) та їх інтеграції з ІТ-системами ЄС.

    • Кредит ЄС дозволить Україні збільшити доходи держбюджету в 2026 році на 2,3 трлн грн.
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
    Ключові теги: ЄС
     

