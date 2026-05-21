Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем

П оки світовий авторинок лихоманить від китайської експансії та падіння попиту на дорогі «електрички», старі німецькі друзі вирішили триматися разом. Компанія Bosch офіційно підписала багаторічний контракт із Mercedes-Benz на постачання електродвигунів нового покоління. Угода розрахована щонайменше до початку 2030-х років та охоплює майже весь модельний ряд - від відносно масових автівок до люксових лайнерів, які ми зазвичай бачимо у прес-релізах про «майбутнє мобільності».

Для Bosch ця угода - це не просто черговий запис у книзі замовлень, а справжній антидепресант. Останнім часом гігант німецької індустрії почувається, м'яко кажучи, не найкращим чином: масові скорочення персоналу та падіння прибутку змушують менеджмент шукати стабільність у довгострокових партнерствах. Mercedes-Benz у цьому плані виступає надійним якорем, який дозволить завантажити виробничі потужності на роки вперед.

Інженерна магія: 98% ККД та масляні ванни

Головна технічна особливість нових двигунів - неймовірна ефективність. Bosch заявляє про ККД на рівні 98%. Для розуміння: у двигунів внутрішнього згоряння цей показник рідко перестрибує за 40%, а більшість сучасних електромоторів зупиняються на позначці 90-95%. Щоб дотягнутися до цих додаткових відсотків, інженерам довелося переглянути саму концепцію охолодження. Замість традиційної водяної сорочки навколо статора, вони впровадили систему безпосереднього масляного охолодження ротора.

Масло набагато краще відводить тепло від частин, що рухаються, що дозволяє «розганяти» пристрій до вищих обертів без ризику перегріву. Як наслідок - двигун стає компактнішим та легшим, але при цьому видає більше потужності. Для Mercedes-Benz це означає можливість збільшити запас ходу без встановлення величезних та важких батарей, що завжди було слабким місцем важких німецьких авто.

Модульність як спосіб вижити в автопромі

Ще один козир у рукаві Bosch - модульна архітектура. Це свого роду конструктор для автовиробників. Одну й ту саму платформу двигуна можна адаптувати під передній, задній або повний привід, змінюючи лише окремі компоненти. Така універсальність дозволяє Mercedes-Benz суттєво економити на розробці нових моделей, а Bosch - штампувати мотори з промисловим розмахом.

Наразі темпи виробництва вже вражають: з конвеєрів Bosch сходить приблизно сім електродвигунів щохвилини. До 2026 року компанія планує вийти на обсяг у 7 мільйонів одиниць компонентів для електроприводів на рік. Це серйозна ставка на те, що стратегія електрифікації Mercedes-Benz вистоїть під тиском ринкових змін та конкуренції з боку Tesla.

Поки німецькі інженери чаклують над масляним охолодженням роторів, британські бренди теж намагаються не відставати від трендів.