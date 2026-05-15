Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ

YouTube анонсував функцію, яка дозволить купувати товари, що показують у відео, безпосередньо під час перегляду телевізора. Про це пише 9to5google із посиланням на оголошення компанії під час Brandcast, її щорічного заходу для партнерів та рекламодавців.

Інструмент під назвою Buy with Google Pay дозволить глядачам купувати продукти, які згадуються або позначені у відео, що транслюються в застосунку YouTube для телевізорів. При цьому для оформлення покупки знадобиться лише два кліки, а система використовуватиме платіжні дані, збережені в акаунті Google.

Ще одна нова функція: Affiliate Partnerships Boost, яка дозволить брендам просувати відео, у яких уже відзначені їхні товари. В результаті автори контенту зможуть отримати більше переглядів і додатковий дохід через партнерську програму YouTube Shopping.

Окрім цього в межах анонсу YouTube представив кілька інструментів зі штучним інтелектом, спрямованих на монетизацію контенту. Відтак, з'явиться можливість створювати відео із моделями Gemini, Nano Banana та Veo, а також система Custom Sponsorships, що підбиратиме ролики відповідно до потреб брендів і конкретних рекламних кампаній.