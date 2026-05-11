Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany - спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, Федоров підкреслив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні.

«Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу - ППО», - наголосив Федоров.

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.





Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

«Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги», - відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

«Взимку за особистою ініціативою пана Бориса (Бориса Пісторіуса - ред.) на UDCG (Ukraine Defense Contact Group - ред.), у форматі Рамштайн, він ініціював підтримку додаткового пакету PAC-3 для нашої країни, для того, щоб в січні-лютому-березні місяці, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, отримати ракети зі стоків європейських країн. І це була безпрецедентна ініціатива», - наголосив Федоров.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких - фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

«Також Німеччина почала фінансувати middle strike, deep strike, які є дуже важливими, і як каже наш Президент, це наші «далекобійні санкції». Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків», - додав Федоров.

За його інформацією, Німеччина також виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони, аби досягати більш ефективних результатів на полі бою. Крім того, «чеська ініціатива», далекобійна артилерія тощо фінансуються завдяки допомозі Німеччини.

Федоров запевнив, що обидві сторони продовжують рухатись за планом, який був затверджений на останньому засіданні Рамштайну.





Як нагадав глава українського оборонного відомства, останні місяці Сили оборони демонструють позитивну тенденцію щодо знищення ворога, і наразі у РФ не вистачає сил, аби продовжувати наступальні операції.

«У Росії не вистачає сил для того, щоб продовжувати наступальні операції. Українська армія виснажує росіян. І те ж саме відбувається з діпстрайками, тому що Україна повністю перехопила ініціативу і в цьому напрямку», - розповів Федоров.

Він додав, що якісна організація, потрібна зброя та ефективна підтримка міжнародних партнерів дозволять досягти всіх цілей і набути справедливий мир.