Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
10:05 29.05.2026 |
Україна отримає транш у розмірі майже 2,8 млрд євро після того, як Рада Євросоюзу ухвалила рішення про сьоме виділення коштів у рамках Механізму підтримки ЄС Ukraine Facility.
Про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".
У Раді ЄС уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для отримання сьомого траншу.
Вона також свідчить про запровадження низки заходів, зокрема одного, необхідного для п'ятого траншу, та двох - для шостого.
Крім того, Україна виконала низку умов раніше, ніж це передбачалося Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про два кроки в рамках восьмого траншу та ще два - в рамках дев'ятого. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання.
Виплати в рамках Ukraine Facility пов'язані з "Планом для України", який окреслює стратегію Києва щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС у найближчі роки.
Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
