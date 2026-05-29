Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро

Україна отримає транш у розмірі майже 2,8 млрд євро після того, як Рада Євросоюзу ухвалила рішення про сьоме виділення коштів у рамках Механізму підтримки ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

У Раді ЄС уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для отримання сьомого траншу.

Вона також свідчить про запровадження низки заходів, зокрема одного, необхідного для п'ятого траншу, та двох - для шостого.

Крім того, Україна виконала низку умов раніше, ніж це передбачалося Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про два кроки в рамках восьмого траншу та ще два - в рамках дев'ятого. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання.

Виплати в рамках Ukraine Facility пов'язані з "Планом для України", який окреслює стратегію Києва щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС у найближчі роки.



