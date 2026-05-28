Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor

Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen для України надійде разом із далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

Павло Паліса назвав це не просто черговим посиленням авіації, а ще одним кроком до якісно нової архітектури української оборони.

"Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", - заявив він.

Він додав, що Gripen створений для війни, де авіація має діяти швидко й адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі ППО та під постійним тиском противника.

"Поява шведських винищувачів дає нам більше інструментів для боротьби з російською авіацією, ракетами, дронами та засобами ураження. Це значне посилення спроможностей Повітряних сил і поступове формування тієї системи, якою ми собі її уявляємо", - наголосив Паліса.

Meteor - це далекобійна ракета класу "повітря-повітря" з дальністю понад 100 км і швидкістю понад Mach 4. Вона оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном та здатна автономно працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби.



