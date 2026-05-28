Фінансові новини
- |
- 28.05.26
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
17:43 28.05.2026 |
Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen для України надійде разом із далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" Meteor. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.
"Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з ракетами "повітря-повітря" великої дальності Meteor", - заявив він
Павло Паліса назвав це не просто черговим посиленням авіації, а ще одним кроком до якісно нової архітектури української оборони.
"Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", - заявив він.
Він додав, що Gripen створений для війни, де авіація має діяти швидко й адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі ППО та під постійним тиском противника.
"Поява шведських винищувачів дає нам більше інструментів для боротьби з російською авіацією, ракетами, дронами та засобами ураження. Це значне посилення спроможностей Повітряних сил і поступове формування тієї системи, якою ми собі її уявляємо", - наголосив Паліса.
Meteor - це далекобійна ракета класу "повітря-повітря" з дальністю понад 100 км і швидкістю понад Mach 4. Вона оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном та здатна автономно працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
|Україна отримає 16 Gripen у подарунок від Швеції, ще 20 винищувачів буде придбано
|Україна планує придбати винищувачі Gripen за кредитні кошти ЄС — Зеленський
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимир Зеленський
|Чи справді «трибунал для Путіна» може запрацювати в 2027 році — що відомо
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple