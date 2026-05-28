Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Україна планує придбати винищувачі Gripen за кредитні кошти ЄС — Зеленський

15:24 28.05.2026 |

Україна планує придбати винищувачі Gripen за кредитні кошти ЄС — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда".

Цього дня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Після цього Зеленський згадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.

Президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС, Швеція
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

