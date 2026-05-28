Фінансові новини
- |
- 28.05.26
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує придбати винищувачі Gripen за кредитні кошти ЄС — Зеленський
15:24 28.05.2026 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.
Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда".
Цього дня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.
Після цього Зеленський згадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.
"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.
Президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала угоду з ЄС для залучення 90 млрд євро фінансування
|На сайті парламенту з’явився текст кредитної угоди з ЄС і переліком реформ
|Як антимігрантські настрої з TikTok і Telegram дійшли до Володимир Зеленський
|Чи справді «трибунал для Путіна» може запрацювати в 2027 році — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple