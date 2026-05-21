Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple

Новий звіт "Американського індексу задоволеності клієнтів" (American Customer Satisfaction Index, ACSI) свідчить про поразку Apple iPhone на власній території. Користувачі Samsung Galaxy більш задоволені своїми смартфонами.

Рік тому організація відзначала різке падіння задоволеності мобільними телефонами. Однак цього року ACSI стверджує, що вона зросла на 1% (до 79 балів зі 100), оскільки виробники знайшли спосіб додати нові можливості без додаткового витрачання заряду акумулятора.

Samsung посідає перше місце у рейтингу з 81 балом, випереджаючи Apple, яка отримала 80. Google та Motorola ділять третє місце з 77 балами. Оцінка клієнтами функції штучного інтелекту дебютувала у звіті з балом 85 - це один з найвище оцінених атрибутів. Якщо говорити лише про флагмани, Samsung очолила список з 84 балами, їй поступилися Apple (82) та Google (80).

В оцінюванні задоволення від складаних смартфонів Samsung теж попереду з 80 балами. Google посідає друге місце з (72), а Motorola - третє (70). Apple, через зрозумілі причини, поки не має шансів на лідерство у цих категоріях. Смартгодинники також присутні у рейтингу, загальна оцінка ACSI задоволеності ними другий рік поспіль тримається на рівні 77. Годинники Samsung почали сприйматися дещо гірше, вони тепер на одному рівні з Apple, маючи 80 балів.

Звіт також оприлюднив оцінки інтернет-провайдерами та мобільними операторами. Постачальники інтернету за рік теж підвищили задоволеність своїх клієнтів на 1% - до загальних 73 балів. Задоволення від послуг бездротового зв'язку зросло на 3% за рік, до рекордного рейтингу 77 балів. Дослідження базується на 26 963 заповнених анкетах опитування. Респондентів обирали випадковим чином та зверталися до них електронною поштою в період з квітня 2025 року по березень 2026 року.