Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни

08:08 20.05.2026 |

Новини IT

На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.

Фонові інформаційні агенти (Information Agents) працюють цілодобово і самостійно моніторять мережу за темами, які цікавлять користувача: блоги, новини, соцмережі, фінансові та спортивні дані в реальному часі. Щойно з'являється щось релевантне - агент сповіщає. Функція стане доступна підписникам Google AI Pro і Ultra влітку. Водночас Google оновила поле пошуку: воно тепер розширюється в міру введення тексту - відображаючи тенденцію до довших і розмовніших запитів - і пропонує AI-підказки, що передбачають намір користувача ще до завершення фрази.

Міні-застосунки (Mini Apps) - це кастомні дашборди і трекери, які Search будуватиме прямо у браузері для повторюваних завдань. Наприклад, трекер цін на конкретний товар, дайджест новин за темою або моніторинг змін у розкладі. Google позиціонує їх як «застосунки під ваш конкретний запит» - без завантажень і встановлення. Функція з'явиться у найближчі місяці для AI Pro і Ultra у США.

Окремим великим анонсом став Universal Cart - єдиний Gemini-кошик для покупок, інтегрований у Search, Gemini app, YouTube і Gmail. Додавши товар до кошика, система автоматично відстежує знижки, зміни ціни, наявність на складі і надсилає сповіщення. Якщо збираєш ПК із деталей від різних магазинів - Universal Cart сам перевірить сумісність компонентів і запропонує альтернативи. Кошик побудований на основі Google Wallet, тому враховує бонуси платіжних карток, програми лояльності та акції продавців. Виходить у США цього літа - спочатку в Search і Gemini app, згодом у YouTube і Gmail.

Як ми писали раніше, ще у квітні 2025 року OpenAI додала шопінг у ChatGPT - без афіліатних виплат і реклами, з прямими посиланнями на магазини. Google відповідає принципово іншою моделлю: не просто рекомендації, а повноцінний агентний цикл від пошуку до оплати в межах єдиної екосистеми.

У ширшому контексті Google фактично переписує саму концепцію пошукового рушія. Якщо раніше Search був інструментом для знаходження посилань, то тепер він перетворюється на агентну платформу, здатну самостійно діяти від імені користувача - купувати, відстежувати, сповіщати і будувати персональні інструменти. Це прямий виклик не лише OpenAI і Microsoft Copilot, а й Amazon - адже Universal Cart із відстеженням цін і сповіщеннями про знижки цілиться в саме серце e-commerce-екосистеми найбільшого онлайн-рітейлера світу.
За матеріалами: itc.ua
