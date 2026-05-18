Від авто до оборони: Mercedes-Benz допускає новий напрям виробництва
09:05 18.05.2026 |
Голова Mercedes-Benz Ола Келленіус заявив, що концерн може розпочати військове виробництво на тлі зростання оборонних витрат у Європі.
«Світ став більш непередбачуваним, і Європі необхідно підвищити свій оборонний потенціал. Якщо ми матимемо можливість зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити», - сказав Келленіус в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому 15 травня.
За його словами, оборонний напрямок залишається невеликою частиною бізнесу компанії, але може стати «зростаючою нішою». Mercedes вже випускає важкі вантажівки, які використовуються у військових цілях, а також військові версії позашляховиків G-класу.
Раніше про готовність виробляти військову техніку заявляв і голова Volkswagen Олівер Блюм. За даними ЗМІ, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems щодо випуску компонентів системи ПРО «Залізний купол» на заводі в Оснабрюку.
Financial Times також повідомляє, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте готує зустріч із найбільшими європейськими оборонними компаніями для обговорення нарощування виробництва озброєнь і зниження залежності від китайських і тайванських компонентів.
Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників. 2025 року прибуток концерну скоротився майже вдвічі.
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ