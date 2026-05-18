Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Від авто до оборони: Mercedes-Benz допускає новий напрям виробництва

09:05 18.05.2026 |

Транспорт

Голова Mercedes-Benz Ола Келленіус заявив, що концерн може розпочати військове виробництво на тлі зростання оборонних витрат у Європі.

«Світ став більш непередбачуваним, і Європі необхідно підвищити свій оборонний потенціал. Якщо ми матимемо можливість зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити», - сказав Келленіус в інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому 15 травня.

За його словами, оборонний напрямок залишається невеликою частиною бізнесу компанії, але може стати «зростаючою нішою». Mercedes вже випускає важкі вантажівки, які використовуються у військових цілях, а також військові версії позашляховиків G-класу.

Раніше про готовність виробляти військову техніку заявляв і голова Volkswagen Олівер Блюм. За даними ЗМІ, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems щодо випуску компонентів системи ПРО «Залізний купол» на заводі в Оснабрюку.

Financial Times також повідомляє, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте готує зустріч із найбільшими європейськими оборонними компаніями для обговорення нарощування виробництва озброєнь і зниження залежності від китайських і тайванських компонентів.

Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників. 2025 року прибуток концерну скоротився майже вдвічі.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1650  0,05 0,10 44,1950  0,04 0,08
EUR 51,3859  0,10 0,19 51,4164  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес