У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК

Колектив Meta протестує проти використання програми, яку компанія встановила на робочі ПК для відстеження рухів їхніх комп'ютерних миш. Як повідомляє Reuters, з вівторка працівники почали розповсюджувати відповідні листівки в американських офісах - в переговорних кімнатах, на торгових автоматах і навіть на тримачах туалетного паперу.

Ще наприкінція квітня видання із посиланням на внутрішню документацію Meta Superintelligence Labs повідомляло, що нове ПЗ під назвою Model Capability Initiative буде активовано в робочих застосунках працівників і на сайтах, а також періодично робитиме скриншоти для отримання контексту, щоб навчати ШІ.

На листівках працівників закликають підписати нову петицію, яка вимагає, щоб компанія скасувала відстеження. Одна із таких містила лозунг:

"Не хочете працювати на фабриці із видобутку даних працівників?".

Усе це відбувається на тлі запланованих масових звільнень в Meta: приблизно за тиждень мають скоротити 10% персоналу (близько 8000 людей). Протести свідчать про те, що частина працівників дедалі гостріше реагує на плани компанії, зокрема в тому, щоб перебудувати роботу навколо штучного інтелекту.

Протягом останніх місяців, як пише Reuters, співробітники активно критикували у внутрішніх чатах та на онлайн-форумах як майбутні звільнення, так і нове ПЗ для моніторингу активності. Дехто вважає, що фактично навчає ШІ-системи, які в майбутньому можуть їх замінити.

Речник Meta Енді Стоун пояснює нововведення необхідністю збору даних для навчання ШІ-агентів. Мовляв, для створення систем, здатних допомагати людям працювати за ПК, моделям потрібні "реальні приклади того, як вони користуються комп'ютером" - зокрема кліки миші та навігацію меню.

У листівках та петиції працівники посилаються на трудове законодавство США, яке захищає їхнє право організовуватись з метою покращення умов праці. Паралельно у Великій Британії частина колективу Meta почала кампанію зі створення профспілки разом із United Tech and Allied Workers (UTAW) - організацією, що спеціалізується на захисті прав працівників IT-індустрії, телекомунікацій та суміжних галузей. Для набору учасників запущено сайт із назвою Leanin.uk, який є відсилання до книги колишньої операційної директорки Meta Шеріл Сандберг.