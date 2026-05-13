У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК

Колектив Meta протестує проти використання програми, яку компанія
встановила на робочі ПК для відстеження рухів їхніх комп'ютерних миш. Як
повідомляє
Reuters, з вівторка працівники почали розповсюджувати відповідні
листівки в американських офісах - в переговорних кімнатах, на торгових
автоматах і навіть на тримачах туалетного паперу.
Ще наприкінція квітня видання із посиланням на внутрішню документацію
Meta Superintelligence Labs повідомляло, що нове ПЗ під назвою Model
Capability Initiative буде активовано в робочих застосунках працівників і
на сайтах, а також періодично робитиме скриншоти для отримання контексту, щоб навчати ШІ.
На листівках працівників закликають підписати нову петицію, яка
вимагає, щоб компанія скасувала відстеження. Одна із таких містила
лозунг:
"Не хочете працювати на фабриці із видобутку даних працівників?".
Усе це відбувається на тлі запланованих масових звільнень в Meta: приблизно за тиждень мають скоротити 10% персоналу
(близько 8000 людей). Протести свідчать про те, що частина працівників
дедалі гостріше реагує на плани компанії, зокрема в тому, щоб
перебудувати роботу навколо штучного інтелекту.
Протягом останніх місяців, як пише Reuters, співробітники активно
критикували у внутрішніх чатах та на онлайн-форумах як майбутні
звільнення, так і нове ПЗ для моніторингу активності. Дехто вважає, що
фактично навчає ШІ-системи, які в майбутньому можуть їх замінити.
Речник Meta Енді Стоун пояснює нововведення необхідністю збору даних
для навчання ШІ-агентів. Мовляв, для створення систем, здатних
допомагати людям працювати за ПК, моделям потрібні "реальні приклади
того, як вони користуються комп'ютером" - зокрема кліки миші та
навігацію меню.
У листівках та петиції працівники посилаються на трудове законодавство
США, яке захищає їхнє право організовуватись з метою покращення умов
праці. Паралельно у Великій Британії частина колективу Meta почала
кампанію зі створення профспілки разом із United Tech and Allied Workers
(UTAW) - організацією, що спеціалізується на захисті прав працівників
IT-індустрії, телекомунікацій та суміжних галузей. Для набору учасників
запущено сайт із назвою Leanin.uk, який є відсилання до книги колишньої
операційної директорки Meta Шеріл Сандберг.
"Працівники Meta розплачуються за безрозсудні та дорогі ставки
керівництва. Доки верхівка впроваджує спекулятивні стратегії штучного
інтелекту, персонал стикається зі скороченнями, наглядом та жорсткою
реальністю того, що їх змушують навчати неефективні системи, які мають
їх замінити", - каже Елеонора Пейн, організаторка UTAW.