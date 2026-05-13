Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК

16:05 13.05.2026 |

Новини IT

Колектив Meta протестує проти використання програми, яку компанія встановила на робочі ПК для відстеження рухів їхніх комп'ютерних миш. Як повідомляє Reuters, з вівторка працівники почали розповсюджувати відповідні листівки в американських офісах - в переговорних кімнатах, на торгових автоматах і навіть на тримачах туалетного паперу.

Ще наприкінція квітня видання із посиланням на внутрішню документацію Meta Superintelligence Labs повідомляло, що нове ПЗ під назвою Model Capability Initiative буде активовано в робочих застосунках працівників і на сайтах, а також періодично робитиме скриншоти для отримання контексту, щоб навчати ШІ.

На листівках працівників закликають підписати нову петицію, яка вимагає, щоб компанія скасувала відстеження. Одна із таких містила лозунг:

"Не хочете працювати на фабриці із видобутку даних працівників?".

Усе це відбувається на тлі запланованих масових звільнень в Meta: приблизно за тиждень мають скоротити 10% персоналу (близько 8000 людей). Протести свідчать про те, що частина працівників дедалі гостріше реагує на плани компанії, зокрема в тому, щоб перебудувати роботу навколо штучного інтелекту.

Протягом останніх місяців, як пише Reuters, співробітники активно критикували у внутрішніх чатах та на онлайн-форумах як майбутні звільнення, так і нове ПЗ для моніторингу активності. Дехто вважає, що фактично навчає ШІ-системи, які в майбутньому можуть їх замінити.

Речник Meta Енді Стоун пояснює нововведення необхідністю збору даних для навчання ШІ-агентів. Мовляв, для створення систем, здатних допомагати людям працювати за ПК, моделям потрібні "реальні приклади того, як вони користуються комп'ютером" - зокрема кліки миші та навігацію меню.

У листівках та петиції працівники посилаються на трудове законодавство США, яке захищає їхнє право організовуватись з метою покращення умов праці. Паралельно у Великій Британії частина колективу Meta почала кампанію зі створення профспілки разом із United Tech and Allied Workers (UTAW) - організацією, що спеціалізується на захисті прав працівників IT-індустрії, телекомунікацій та суміжних галузей. Для набору учасників запущено сайт із назвою Leanin.uk, який є відсилання до книги колишньої операційної директорки Meta Шеріл Сандберг.

"Працівники Meta розплачуються за безрозсудні та дорогі ставки керівництва. Доки верхівка впроваджує спекулятивні стратегії штучного інтелекту, персонал стикається зі скороченнями, наглядом та жорсткою реальністю того, що їх змушують навчати неефективні системи, які мають їх замінити", - каже Елеонора Пейн, організаторка UTAW.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Meta
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9694
  0,0015
 0,00
EUR
 1
 51,5014
  0,1402
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,02 0,03 43,9800  0,02 0,03
EUR 51,4786  0,11 0,20 51,5005  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес