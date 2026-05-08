NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту

NVIDIA оголосила про інвестицію на $300 мільйонів у Corning для багаторічного комерційного та технологічного партнерства з метою розширення виробництва передових рішень оптичного зв'язку для живлення інфраструктури штучного інтелекту. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Компанії побудують три додаткові фабрики для виробництва оптичного волокна для центрів обробки даних. На додачу до цього, NVIDIA також візьме на себе контроль над значною частиною виробництва американського волокна.

Фабрики побудують у Північній Кароліні та Техасі, внаслідок чого Corning збільшить свої виробничі потужності з виробництва оптичного зв'язку в 10 разів і розширить свої виробничі потужності з виробництва оптоволоконного кабелю більш ніж на 50%. З-поміж іншого, це створить понад 3000 нових робочих місць в Америці.

Нові потужності Corning забезпечать оптичне з'єднання для центрів обробки даних на базі прискорювачів NVIDIA. Сучасні робочі штучного інтелекту вимагають тисяч графічних процесорів, що, своєю чергою, вимагають безпрецедентних обсягів високопродуктивного оптичного волокна, з'єднань та фотоніки для передачі даних з надзвичайною швидкістю та масштабом. Оскільки фабрики штучного інтелекту стають більшими та численними, оптичне з'єднання стає важливим компонентом інфраструктури штучного інтелекту.

"Штучний інтелект є рушійною силою найбільшого розвитку інфраструктури нашого часу - і це унікальна можливість відродити американське виробництво та ланцюги постачання", - сказав Дженсен Хуанг, генеральний директор NVIDIA. "Разом із Corning ми винаходимо майбутнє обчислювальної техніки з передовими оптичними технологіями - будуємо основу для інфраструктури штучного інтелекту, де інтелект рухається зі швидкістю світла, одночасно просуваючи горду традицію Зроблено в Америці".