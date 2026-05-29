Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками

11:50 29.05.2026 |

Новини IT

YouTube почав автоматично виявляти та позначати відео, створені або суттєво змінені за допомогою генеративного штучного інтелекту. Нововведення має допомогти користувачам швидше розуміти, чи містить ролик ШІ-контент.


Що відомо

Раніше платформа вимагала від авторів самостійно повідомляти про використання генеративного ШІ у своїх відео. Тепер YouTube додатково перевірятиме ролики власними алгоритмами. Якщо система виявить значне застосування фотореалістичних ефектів, а автор не додав відповідної позначки, сервіс автоматично покаже попередження про використання штучного інтелекту.

У YouTube пояснили, що автори зможуть оскаржити таку позначку, якщо вважають її помилковою. Водночас це не стосуватиметься роликів, створених за допомогою фірмових інструментів Google, зокрема Dream Screen або Veo. Також позначка залишатиметься на відео з водяними знаками стандарту C2PA, який застосовується для маркування цифрових матеріалів, створених нейромережами.

Крім того, YouTube зробить ці попередження помітнішими для глядачів. У звичайних відео вони відображатимуться під плеєром, а у Shorts - безпосередньо поверх ролика.

У компанії зазначають, що користувачі давно просили більше прозорості щодо контенту, створеного нейромережами. Нові правила мають допомогти швидше відрізняти справжні відео від штучно згенерованих та уникати оманливих роликів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2750  0,02 0,03 44,3050  0,02 0,03
EUR 51,5228  0,01 0,03 51,5444  0,01 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес