Фінансові новини
29.05.26
13:42
YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками
11:50 29.05.2026 |
YouTube почав автоматично виявляти та позначати відео, створені або суттєво змінені за допомогою генеративного штучного інтелекту. Нововведення має допомогти користувачам швидше розуміти, чи містить ролик ШІ-контент.
Що відомо
Раніше платформа вимагала від авторів самостійно повідомляти про використання генеративного ШІ у своїх відео. Тепер YouTube додатково перевірятиме ролики власними алгоритмами. Якщо система виявить значне застосування фотореалістичних ефектів, а автор не додав відповідної позначки, сервіс автоматично покаже попередження про використання штучного інтелекту.
У YouTube пояснили, що автори зможуть оскаржити таку позначку, якщо вважають її помилковою. Водночас це не стосуватиметься роликів, створених за допомогою фірмових інструментів Google, зокрема Dream Screen або Veo. Також позначка залишатиметься на відео з водяними знаками стандарту C2PA, який застосовується для маркування цифрових матеріалів, створених нейромережами.
Крім того, YouTube зробить ці попередження помітнішими для глядачів. У звичайних відео вони відображатимуться під плеєром, а у Shorts - безпосередньо поверх ролика.
У компанії зазначають, що користувачі давно просили більше прозорості щодо контенту, створеного нейромережами. Нові правила мають допомогти швидше відрізняти справжні відео від штучно згенерованих та уникати оманливих роликів.
