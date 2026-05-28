Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba

Китай обмежив закордонні поїздки для провідних спеціалістів зі штучного інтелекту у приватних компаніях і нині для виїзду вони мають отримати відповідний дозвіл від влади, повідомляє Bloomberg.

Раніше подібна практика (аж до вилучення паспортів) застосовувалась до чиновників, ядерників та менеджменту держкомпаній, а нині поширилась на приватний сектор, зокрема компанії DeepSeek та Alibaba. При цьому списки формуються не за рівнем посади, а за індивідуальною оцінкою важливості для країни: в них згадуються як засновники й керівники стартапів, так і звичайні дослідники.

Ці кроки свідчать про те, що провідні ШІ-інженери тепер розглядаються як стратегічний ресурс для другої за розміром економіки світу. Більшість талантів у сфері з'явились в Китаї вже після появи ChatGPT, переважно у складі технологічних гігантів чи приватних стартапів. Водночас такі обмеження можуть зашкодити компаніям залучати та утримувати спеціалістів, а також посилюють занепокоєння щодо втручання влади у галузь, яка і так постійно адаптується до вимог Пекіна: як у випадку з Meta, якій заблокували угоду на $2 млрд щодо придбання Manus.

Оскільки Manus була ШІ-компанією, що спочатку виникла в Китаї, але згодом переїхала до Сінгапуру, ця угода викликала критику через потенційну втрату технологій і кадрів. Далі Пекін почав обмежувати інвестиції США в чутливі технології, а також заборонив двом співзасновникам Manus залишати країну під час розслідування.

Хоча обмеження на виїзд ШІ-фахівців не обов'язково напряму пов'язані зі справою Manus, співрозмовники видання зазначають, що запобігання витоку технологій залишається ключовою політикою уряду. Водночас вона може змусити інженерів заздалегідь обирати роботу за кордоном, аби не стикатися з проблемами.

У звіті додають, що деяких ШІ-інженерів у приватному секторі вже певний час зобов'язують повідомляти про плани закордонних поїздок, хоча раніше це не вимагало офіційного погодження. Торік Wall Street Journal писала, що китайська влада порадила провідним засновникам та дослідникам штучного інтелекту уникати відвідування США, хоча повної заборони не запровадили.