Велика Британія запроваджує нові санкції проти росії, що зачеплять банки й криптовалютний сектор

Велика Британія оголосила про новий пакет з 18 санкцій проти криптовалютних та фінансових мереж, які росія використовує для обходу раніше введених західних санкцій.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Зазначається, що росія дедалі більше відчуває тиск на економіку від запроваджених санкцій. Так, у травні 2026 року рф знизила свій прогноз економічного зростання з 1,3% до 0,4%, а також вдвічі скоротила прогнози на 2027 рік. Саме тому країна дедалі частіше звертається до незаконних мереж та тіньових фінансових систем.

В уряді повідомили, що однією з них є мережа A7, через яку росія отримує кошти від продажу нафти та фінансує свій ВПК. У 2025 році завдяки їй перевели понад 90 мільярдів доларів, що відповідає приблизно половині річних військових витрат росії, кажуть там.

Також санкції запровадили проти криптовалютних бірж та близьких до A7 компаній.

«Мережа А7 використовує киргизький банк, підозрюваний у сприянні платежам для мережі, а також велику світову криптовалютну біржу, яка, як ми підозрюємо, спрямувала понад 1,5 мільярда доларів в руки кремля. Ми також запроваджуємо санкції проти 3 грузинських компаній, що керують біржами, орієнтованими на росію», - йдеться у пресрелізі.

В уряді Великої Британії додали, що «готові посилювати тиск на росію та будуть продовжувати посилювати санкції за кожної нагоди», доки «тривають вбивства в Україні».

«Якщо у кремлі думають, що можуть обійти наші санкції, ховаючись за криптомережами та тіньовими фінансовими системами, там глибоко помиляються», - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.





Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що запровадження нових обмежень - це «важливий крок у нашій спільній боротьбі проти ухилення росії від санкцій».

«Україна високо цінує незмінну солідарність Великої Британії та нашу спільну рішучість посилити тиск на агресора», - зазначив він.



