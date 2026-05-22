22.05.26
- 10:45
У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
08:41 22.05.2026 |
Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакета становить 108,1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Держдепу.
Згідно з анонсом, Кабмін України запросив:
Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation."Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", - заявили в Держдепі.
Також там додали, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона "без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили".
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
