США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters

Американські військові останніми тижнями впровадили українську технологію боротьби з дронами на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити атаки, в результаті яких знищено літаки та будівлі, а також загинув щонайменше один військовослужбовець. Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ятьох осіб, обізнаних з цим питанням.

Зазначається, що розгортання української системи Sky Map на авіабазі Принца Султана, про яке раніше не повідомлялося, є ознакою того, як українські військові значно просунулися вперед у технологіях дронів та боротьби з ними, які були загартовані в боях протягом чотирирічної війни з Росією.

За даними медіа, українські військові прибули на базу останніми тижнями для навчання американських бійців роботі з програмою Sky Map, яка широко використовується українськими військовими для виявлення загроз від дронів, зокрема безпілотників Shahed, розроблених Іраном, та здійснення контратак за допомогою безпілотників-перехоплювачів.

Оскільки дешеві безпілотники масового виробництва відіграють значну роль у війні Росії в Україні, Пентагон збільшив інвестиції в технології боротьби з безпілотниками. Але використання українських технологій на базі Принца Султана, яка розташована приблизно за 640 кілометрів від Ірану та з початку війни зазнала хвиль дронів та ракет, підкреслює вразливість американської протиповітряної та протиракетної оборони, кажуть аналітики.

Це сталося через місяць після того, як президент США Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати допомогу в боротьбі з ударами іранських безпілотників.

Білий дім і Пентагон направили запитання до Центрального командування США, яке контролює авіабазу. Центральне командування відмовилося від коментарів.

Українська сторона також відмовилася від коментарів.