Фінансові новини
- 22.04.26
- 17:04
ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
14:23 22.04.2026 |
Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як останній законодавчий акт - зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій.
Про це в середу журналістам повідомив речник головуючого в ЄС Кіпру.
"Сьогодні було включено до порядку денного послів ЄС та схвалено на рівні Комітету постійних представників як кредит Україні у розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Тепер для остаточного затвердження Радою рішення пройдуть письмову процедуру. Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень", - сказав він.
Речник наголосив, що головування Кіпру "невпинно працювало над тим, щоб ЄС продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію".
Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.
ТОП-НОВИНИ
