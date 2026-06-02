RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті

NVIDIA офіційно представила RTX Spark - новий ARM-чип для Windows-ПК, який поєднує процесорні ядра Grace та графіку Blackwell в одному корпусі. Компанія заявляє, що новинка призначена для локального запуску ШІ-моделей, агентів та ігор із підтримкою RTX і DLSS.

RTX Spark став частиною нової платформи NVIDIA для Windows on Arm. Компанія вперше пропонує власний ARM-чип для споживчих Windows-ПК, де сьогодні представлені рішення Qualcomm, AMD та Intel.

Флагманська конфігурація RTX Spark отримала 20-ядерний процесор Grace та графіку Blackwell із 6144 CUDA-ядрами. Також заявлена продуктивність до 1 PFLOP у завданнях штучного інтелекту.

Однією з головних особливостей чипа стала підтримка до 128 ГБ об'єднаної пам'яті LPDDR5X. Процесорні та графічні ядра використовують спільний пул пам'яті, що має спростити роботу з великими ШІ-моделями та іншими ресурсоємними завданнями.

NVIDIA позиціонує RTX Spark як платформу для локального запуску великих мовних моделей та ШІ-агентів без необхідності передавати дані до хмарних сервісів. Компанія називає цей сценарій одним із ключових напрямів використання новинки.

Чип також підтримує трасування променів RTX та технологію масштабування DLSS. За словами NVIDIA, це дозволить запускати сучасні ігри на пристроях під керуванням Windows on Arm.

Серед партнерів платформи NVIDIA назвала Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI та Microsoft. Перші пристрої на базі RTX Spark очікуються протягом наступного року.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвав RTX Spark "найефективнішим ПК-чипом", який створила компанія. Водночас основний акцент презентації був зроблений на локальному запуску ШІ-моделей та агентів без використання хмарної інфраструктури.