ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані

Microsoft представила новий сервіс Copilot Health. Він працює на базі штучного інтелекту та допомагає користувачам отримувати відповіді на питання про здоров'я. Наразі сервіс вже працює у форматі попереднього доступу.





Як працює Microsoft Copilot Health

Сервіс Microsoft Copilot Health інтегрували в чатбот Copilot. Для нього створили окремий розділ, де користувачі можуть зберігати медичну інформацію, підключати дані з фітнес-пристроїв і отримувати персоналізовані рекомендації на основі власної історії здоров'я.

Основою сервісу став персональний профіль здоров'я. Користувач може додати інформацію про свій стан, звички, цілі та інші відомості, які допоможуть системі формувати більш точні відповіді замість загальних рекомендацій.





Також Copilot Health підтримує інтеграцію з Apple Health. Microsoft повідомила, що найближчим часом з'явиться підтримка й інших носимих пристроїв та платформ для збору даних про фізичну активність.

Ще однією важливою можливістю стала синхронізація медичних записів. Сервіс може підключатися до даних більш ніж 50 тис. медичних організацій у США. Завдяки цьому Copilot отримує доступ до значно повнішої картини стану здоров'я користувача.

Аналіз медичних документів і пошук лікарів

Microsoft заявляє, що Copilot Health здатний аналізувати результати обстежень і допомагати зрозуміти медичні документи. Наприклад, якщо користувач завантажить результати аналізу крові, система може пояснити їхній зміст простими словами. В цьому випадку сервіс працює як розумний інтерактивний перекладач зі складної медичної мови на людську.

Окрім цього, сервіс допомагає знаходити медичних спеціалістів за напрямком лікування, мовою спілкування, місцем розташування та наявністю страхового покриття.

Конфіденційність Copilot Health

Компанія наголошує, що діалоги в Copilot Health не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту та не змішуються з іншими розмовами користувача в Copilot.

Усі дані шифруються як під час передачі, так і під час зберігання. Користувачі можуть у будь-який момент видалити інформацію зі свого профілю та самостійно контролювати, які дані передавати сервісу.

Для підготовки відповідей Copilot Health використовує рекомендації Національної академії медицини США та напрацювання, створені в межах співпраці з Harvard Health.

Для створення проєкту Microsoft залучила понад 250 лікарів з більш ніж 24 країн світу. Компанія повідомила про отримання сертифікації ISO/IEC 42001. Це перший у світі міжнародний стандарт для систем управління штучним інтелектом. Він підтверджує, що Microsoft розробила Copilot Health з урахуванням жорстких вимог до етики, прозорості алгоритмів, безпеки пацієнта та мінімізації ШІ-галюцинацій.

Чи може Microsoft Copilot Health замінити лікаря?

Microsoft окремо підкреслює, що Copilot Health не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань. Сервіс не замінює консультацію медичного фахівця та не може виступати альтернативою професійній медичній допомозі.

За словами компанії, її споживчі продукти вже сьогодні обробляють понад 50 млн запитань про здоров'я щодня. Тому запуск Copilot Health став логічним кроком для об'єднання таких можливостей в окремий сервіс.

Наразі Microsoft Copilot Health доступний у режимі попереднього доступу для користувачів віком від 18 років у США, які мають підписку Microsoft 365 Personal, Family або Premium.

Платформа Copilot Health демонструє прагнення Microsoft структурувати величезний потік медичних запитів, створивши персоналізованого ШІ-консультанта. Головна користь для користувача полягає в можливості зрозуміти медичні висновки та результати аналізів, а також в об'єднанні даних Apple Health, аналізів та карток з 50 тис. медустанов в одному захищеному профілі.











