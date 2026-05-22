IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології

IBM та Міністерство торгівлі США оголосили про запуск першої в країні спеціалізованої квантової фабрики з виробництва чипів. Проєкт реалізують за підтримки державної програми CHIPS Act, у межах якої нова компанія Anderon може отримати до $1 млрд фінансування.

Ще $1 млрд інвестує сама IBM, а також передасть інтелектуальну власність, виробничі активи та команду фахівців.

Ініціатива спрямована на посилення позицій США у глобальній гонці квантових технологій, яка дедалі більше впливає не лише на сектор ШІ, а й на фінансову систему, криптографію та ринок цифрових активів.





За даними Reuters, адміністрація США планує інвестувати близько $2 млрд у дев'ять компаній квантового сектору. Окрім IBM, фінансування отримають GlobalFoundries, D-Wave, Rigetti Computing, Infleqtion та Diraq.

США роблять ставку на квантові обчислення

Нова компанія Anderon базуватиметься в Олбані, штат Нью-Йорк, і працюватиме як окрема структура. Вона стане «першою в Америці фабрика, що спеціалізується виключно на квантових технологіях» - фабрикою, повністю зосередженою на виробництві квантових пластин і компонентів для різних типів квантових комп'ютерів.

У IBM заявили, що Anderon вироблятиме 300-міліметрові квантові пластини та забезпечить внутрішній ланцюг постачання для американських компаній. На першому етапі фабрика працюватиме з надпровідними кубітами та допоміжною електронікою, але згодом планує масштабування на інші квантові архітектури.

Міністр торгівлі США Говард Лютник заявив:

«Завдяки сьогоднішнім інвестиціям у квантові обчислення адміністрація Трампа веде світ у нову еру американських інновацій».

За його словами, ці вкладення мають створити «тисячі високооплачуваних робочих місць» та посилити американські квантові можливості.

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна підкреслив, що компанія десятиліттями працює над квантовими технологіями:

«IBM є піонером квантових обчислень протягом десятиліть. Наша робота у сфері виробництва кремнієвих пластин стала ключем до успіху IBM і буде критично важливою для розвитку ширшої квантової екосистеми, яка змінить глобальні інновації та економічну конкурентоспроможність».

Квантова гонка зачіпає крипторинок

Активізація США у сфері квантових обчислень відбувається на тлі дедалі більшого занепокоєння криптоіндустрії через потенційну загрозу для сучасної криптографії.

У Міністерстві торгівлі США також зазначили, що квантові технології матимуть критичне значення для національної безпеки, моделювання фінансових систем, кібербезпеки, розробки нових матеріалів, біофармацевтики та енергетики.

«Квантові обчислення мають значні наслідки для національної оборони, сучасних матеріалів і відкриттів у біофармацевтиці, фінансового моделювання та енергетичних систем», - заявив виконавчий директор Semiconductor Investment and Innovation Білл Фрауенхофер.

На цьому тлі США намагаються закріпити технологічне лідерство та скоротити залежність від іноземних виробників у стратегічних галузях. У Reuters зазначили, що програма також покликана протидіяти Китаю в критично важливих технологічних секторах.

Раніше IBM повідомила про створення «квантового кота» зі 120 кубітів - найбільшого у світі заплутаного квантового стану. У Project 11 тоді заявили, що понад $760 млрд у біткоїнах можуть залишатися вразливими до майбутніх квантових атак.

Крім того, під час Quantum Developer Conference 2025 компанія презентувала процесор Nighthawk та експериментальну модель Loon. У IBM наголосили, що прагнуть досягти квантової переваги до кінця 2026 року, а відмовостійких квантових обчислень - до 2029 року.