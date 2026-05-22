Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo

Автомобільний концерн Stellantis, створений в результаті злиття Fiat Chrysler і PSA Group, у четвер, 21 березня, представив п'ятирічний стратегічний план FaSTLAne 2030 вартістю 60 млрд євро. Про це повідомляється на сайті компанії.

До 2030 року Stellantis планує випустити 60 повністю нових моделей автомобілів та оновити 50 наявних. Серед них планується 29 електромобілів (BEV), 15 plug-in гібридів або електромобілі зі збільшеним запасом ходу (PHEV/REEV), 24 класичних гібридів (HEV) і 39 авто з ДВЗ та "м'яким" гібридом (ICE/MHEV).

Водночас 70% інвестицій призначені для чотирьох брендів, визнаних глобальними: Jeep, Ram, Peugeot і FIAT, а також підрозділу комерційного транспорту Pro One.

Chrysler, Dodge, Citroën, Opel і Alfa Romeo залишаються, але, згідно з новою стратегією, працюватимуть більше як регіональні марки.

DS і Lancia перейдуть під керування Citroën і FIAT відповідно й будуть розвиватися як спеціалізовані бренди для Франції та Італії.

Для Maserati готують окремий план, який хочуть презентувати у грудні 2026 року.

План передбачає скорочення виробничих потужностей у Європі більше ніж на 800 000 автомобілів.

Завод у Пуассі (Франція) перепрофілюють під інші задачі, на заводах у Мадриді й Сарагосі (Іспанія) планують випускати машини спільно з китайською компанією Leapmotor, а на заводі у Ренні (Франція) - спільно з китайською Dongfeng.

На італійському заводі в Помільяно планують запустити виробництво компактних міських електромобілів для європейського ринку під назвою E-Car.