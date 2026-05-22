Фінансові новини
- |
- 22.05.26
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
08:02 22.05.2026 |
Автомобільний концерн Stellantis, створений в результаті злиття Fiat Chrysler і PSA Group, у четвер, 21 березня, представив п'ятирічний стратегічний план FaSTLAne 2030 вартістю 60 млрд євро. Про це повідомляється на сайті компанії.
До 2030 року Stellantis планує випустити 60 повністю нових моделей автомобілів та оновити 50 наявних. Серед них планується 29 електромобілів (BEV), 15 plug-in гібридів або електромобілі зі збільшеним запасом ходу (PHEV/REEV), 24 класичних гібридів (HEV) і 39 авто з ДВЗ та "м'яким" гібридом (ICE/MHEV).
Водночас 70% інвестицій призначені для чотирьох брендів, визнаних глобальними: Jeep, Ram, Peugeot і FIAT, а також підрозділу комерційного транспорту Pro One.
Chrysler, Dodge, Citroën, Opel і Alfa Romeo залишаються, але, згідно з новою стратегією, працюватимуть більше як регіональні марки.
DS і Lancia перейдуть під керування Citroën і FIAT відповідно й будуть розвиватися як спеціалізовані бренди для Франції та Італії.
Для Maserati готують окремий план, який хочуть презентувати у грудні 2026 року.
План передбачає скорочення виробничих потужностей у Європі більше ніж на 800 000 автомобілів.
Завод у Пуассі (Франція) перепрофілюють під інші задачі, на заводах у Мадриді й Сарагосі (Іспанія) планують випускати машини спільно з китайською компанією Leapmotor, а на заводі у Ренні (Франція) - спільно з китайською Dongfeng.
На італійському заводі в Помільяно планують запустити виробництво компактних міських електромобілів для європейського ринку під назвою E-Car.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
Бізнес
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами
|SpaceX готується до лістингу на Nasdaq, Маск збереже контроль над компанією
|Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків
|Від авто до оборони: Mercedes-Benz допускає новий напрям виробництва
|ШІ-платформа NVIDIA Rubin у 2027 році споживатиме більше LPDDR-пам’яті, ніж Apple та Samsung разом