Фінансові новини
- |
- 21.05.26
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
08:06 21.05.2026 |
Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського Газпрому $1,4 млрд на користь НАК "Нафтогаз України" за рішенням міжнародного арбітражу, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
"Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу. Це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання даного арбітражного рішення в окремій юрисдикції", - написав Корецький у своєму Facebook у середу.
Інших деталей він не вказав. Втім наголосив, що компанія продовжує системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу.
"Дякую юридичній команді "Нафтогазу" за професійну і наполегливу роботу", - зазначив Корецький.
Як повідомлялося у березні 2026 року, Група "Нафтогаз" остаточно виграла у російського "Газпрому суд" на $1,4 млрд. Тоді Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобов'язані сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати..
"Нафтогаз" зазначав, що працює над примусовим стягненням боргу з росіян, а паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.
Окрім того, за повідомленням "Нафтогазу", суд зобов'язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків, а також компенсувати "Нафтогазу" 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.
Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов'язаний організовувати транзит природного газу територією України для "Газпрому" до 1 січня 2025 року.
У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов'язання.
У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.
У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов'язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов'язав "Газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Бронювання від мобілізації можуть зробити платним або поєднати зі службою в резерві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
Бізнес
|ШІ-платформа NVIDIA Rubin у 2027 році споживатиме більше LPDDR-пам’яті, ніж Apple та Samsung разом
|На Android з’явилося нове відстеження користувачів — без попередження Google
|Codex від OpenAI став доступним на Android та iOS у мобільному ChatGPT
|Користувачі YouTube зможуть оплачувати покупки через Google Pay з ТВ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору