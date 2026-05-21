Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського Газпрому $1,4 млрд на користь НАК "Нафтогаз України" за рішенням міжнародного арбітражу, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу. Це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання даного арбітражного рішення в окремій юрисдикції", - написав Корецький у своєму Facebook у середу.

Інших деталей він не вказав. Втім наголосив, що компанія продовжує системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

"Дякую юридичній команді "Нафтогазу" за професійну і наполегливу роботу", - зазначив Корецький.

Як повідомлялося у березні 2026 року, Група "Нафтогаз" остаточно виграла у російського "Газпрому суд" на $1,4 млрд. Тоді Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобов'язані сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати..

"Нафтогаз" зазначав, що працює над примусовим стягненням боргу з росіян, а паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.

Окрім того, за повідомленням "Нафтогазу", суд зобов'язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків, а також компенсувати "Нафтогазу" 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов'язаний організовувати транзит природного газу територією України для "Газпрому" до 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов'язання.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов'язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов'язав "Газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес