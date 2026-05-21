Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського Газпрому $1,4 млрд на користь НАК "Нафтогаз України" за рішенням міжнародного арбітражу, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу. Це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання даного арбітражного рішення в окремій юрисдикції", - написав Корецький у своєму Facebook у середу.

Інших деталей він не вказав. Втім наголосив, що компанія продовжує системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

"Дякую юридичній команді "Нафтогазу" за професійну і наполегливу роботу", - зазначив Корецький.

Як повідомлялося у березні 2026 року, Група "Нафтогаз" остаточно виграла у російського "Газпрому суд" на $1,4 млрд. Тоді Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобов'язані сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати..

"Нафтогаз" зазначав, що працює над примусовим стягненням боргу з росіян, а паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.

Окрім того, за повідомленням "Нафтогазу", суд зобов'язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків, а також компенсувати "Нафтогазу" 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов'язаний організовувати транзит природного газу територією України для "Газпрому" до 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов'язання.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов'язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов'язав "Газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.