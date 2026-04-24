Фінансові новини
- |
- 24.04.26
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
15:40 24.04.2026 |
Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх її винищувачів Mirage 2000 Україні в обмін на вигідні умови придбання винищувачів Rafale у компанії Dassault Aviation.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Le Figaro.
Французький лідер Емманюель Макрон відвідає Грецію у п'ятницю, та, ймовірно, запропонує обмін усіх 43 грецьких літаків Mirage 2000 та запасних частин до них на еквівалентну кількість літаків Rafale за зниженою ціною. За повідомленням грецького видання Estia, що спеціалізується на питаннях оборони та зовнішньої політики, Макрон має представити пропозицію під час свого візиту до Греції 24 та 25 квітня.
Йдеться про 24 літаки Mirage 2000-5 та 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM. Ймовірно, не всі вони є боєздатними, оскільки старіші версії вже виведені з експлуатації.
Французька сторона запропонує поставити "подібну кількість" винищувачів Rafale за зниженою ціною. Конкретні умови угоди та точна вартість обладнання мають бути узгоджені обома сторонами під час переговорів.
Обмін Mirage на Rafale дозволить 114-й грецькій винищувальній ескадрильї повністю укомплектувати дві ескадрильї загалом 36 літаками Rafale.
Ще у березні 2024 року Греція оголосила про свій намір вивести з експлуатації та продати свої старі моделі винищувачів, зокрема Mirage 2000 EGM/BGM та Mirage 2000-5. Тоді міністр оборони Нікос Дендіас підтвердив плани уряду щодо глибокої реструктуризації грецьких збройних сил у рамках "найбільшої програми реформ в історії сучасної Греції".
У рамках цієї реформи ВПС Греції планують придбати партію французьких винищувачів Rafale у версії F4.3. Також розглядається варіант замовлення літаків Rafale F5, але їх введення в експлуатацію очікується не раніше 2035 року.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
