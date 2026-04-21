21.04.26
- 21:18
Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
19:42 21.04.2026 |
Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ) замовником робіт із захисту критичної інфраструктури: очікує, що так роботи будуть виконуватися швидше.
Про це інформує урядовий портал.
Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову, яка вносить зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури.
ДССТ виконуватиме функції замовника щодо нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту, а також інших інженерно-технічних заходів із захисту інфраструктури.
Йдеться про захист стратегічно важливих об'єктів паливно-енергетичного сектора, захист залізниці тощо.
Ухвалені зміни також надають ДССТ право безпосередньо залучати її підрозділи до виконання будівельних та ремонтних робіт у регіонах на підставі відповідного рішення Міноборони.
"Це рішення дозволить значно оптимізувати процеси зведення захисних споруд, підвищити оперативність виконання інженерних робіт та гарантувати надійний захист об'єктів, від яких залежить життєдіяльність країни в умовах війни", - говориться у повідомленні.
