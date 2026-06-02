Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C

Qualcomm декларує сегмент ноутбуків з Windows за ціною $300 та представляє процесори Snapdragon C. Аналогія з MacBook Neo більш ніж прийнятна, адже Snapdragon C (від слова Compute) - це чипи на переробленій мобільній архітектурі Kryo.

Компанія анонсувала процесори Snapdragon C для бюджетних ноутбуків. Як і продуктивніші Snapdragon X, чипи матимуть нейронний процесор (NPU) для локальної роботи штучного інтелекту. Однак пори це Snapdragon C не підтримуватимуть класифікацію Copilot+ PC.

Ноутбуки позиціюються для найнижчих сценаріїв в особистому використанні, для студентів або малого бізнесу. Архітектура Kyro забезпечуватиме тривалий час автономної роботи та низьку температуру, та робить можливими пристрої з пасивним охолодженням. Qualcomm не рокриває деталей щодо процесорів, але обіцяє ноутбуки на них пізніше цього року.

"Зі зростанням цін та зміною очікувань клієнтів, Snapdragon C поєднує в собі обчислювальні технології, орієнтовані на цінність, цілоденний час автономної роботи, можливості штучного інтелекту та швидку реакцію в тихих та прохолодних пристроях для розширення вибору платформ. Ми пропонуємо сучасні обчислювальні можливості, які допомагають нашій екосистемі охопити нову аудиторію та розширити доступ до надійних, ефективних технологій для студентів, сімей, малого бізнесу, орієнтованого на клієнтів, і не тільки", - каже Кедар Кондап, старший віцепрезидент та генеральний менеджер з обчислень та ігор Qualcomm Technologies.

У рамках свої лінійки Aspire Acer анонсувала ноутбуки Go 15 на платформі Snapdragon C. Компанія підтверджує, що вони коштуватимуть від $300 і вище. Виробник теж не повідомляє деталей щодо процесорів, відомі лише деякі характеристики ноутбуків також доступні зображення.

Компанія декларує наявність двох повнофункціональних роз'ємів USB Type-C та одного HDMI, 512 ГБ накопичувач даних та 8 ГБ оперативної пам'яті. Aspire Go 15 працюватиме під управлінням Windows 11 Home, матиме дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1080 (16:9), вебкамера 1080p та акумулятор на 53 Вт·год.

Цікаво, що ноутбук все ще матиме клавішу Copilot, попри відсутність сертифікації Copilot+ PC. Компанія окремо не повідомляє про час виходу Acer Aspire Go 15, але переадресовує на оголошення Qualcomm за додатковою інформацією.